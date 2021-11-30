У Шотландії оголошено перший водневий п'ятирічний план

Уряд Шотландії виділяє на водневу п'ятирічку 100 млн фунтів

Уряд Шотландії розробив нову стратегію, яка спрямована на створення водневої екосистеми в рамках п'ятирічного плану та фінансової підтримки у розмірі 100 млн фунтів стерлінгів, – повідомляє H2 View.

У проєкті Плану дій з водню викладається стратегічний підхід, який уряд Шотландії використатиме для розвитку водневої економіки в регіоні. Протягом п'ятирічної інвестиційної програми фінансування підтримуватиме розвиток центрів виробництва зеленого водню.

«Водень грає важливу роль на шляху до екологічно чистої економіки. Шотландія має ресурси, людей та амбіції, щоб стати світовим лідером у виробництві зеленого водню. I наш план дій визначає, як ми співпрацюватимемо з енергетичним сектором для досягнення прогресу в наступні п'ять років», – сказав міністр енергетики Шотландії Майкл Метісон.

«Щоб водень грав значну роль в енергетичному переході, потрібні мільярди фунтів інвестицій для розгортання інфраструктури. Ми розуміємо, що уряд Шотландії не може забезпечити такий рівень вкладень, але все частіше спостерігаємо рух до поєднання державних та приватних інвестицій, відповідно до зростаючої репутації водню», – сказав у свою чергу генеральний директор компанії Logan Energy Білл Айрленд.