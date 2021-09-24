У Великобританії розроблений проєкт безпілотного водневого підводного човна

Так буде виглядати перший автономний підводний човен на водневих паливних елементах

Одне із завдань водневого підводного дрона – збір пластикового сміття в океані

Компанія Oceanways Technologies названа переможцем в показовому конкурсі уряду Великобританії з екологічно чистого морського середовища. Компанія надала проєкт, який вивчає можливість запуску автономного підводного човна, що працює на водні, між Шотландією та Північною Ірландією, – повідомляє H2 View.

Модульні підводні човни виробництва Oceanways Technologies зможуть виконувати кілька морських місій. Головна – перевезення вантажів всередині Великобританії, а також їх доставка в довколишні європейські країни. Крім того, водневі підводні човни можуть допомогти очистити океан від токсичного забруднення за рахунок збору пластику на пілотному маршруті між Глазго та Белфастом.

Ще одним переможцем став морський стартап Acua Ocean, який вивчає можливість будівництва водневих надводних суден без екіпажу, розрахованих на далеке плавання. У компанії заявляють, що їх безпілотне судно зможе перебувати в автономному плаванні 70 днів при швидкості 5 вузлів, а максимальна швидкість – 20 вузлів.

Уряд Великобританії виділив на проведення конкурсу 23 млн фунтів стерлінгів. Конкурс підтримує розвиток інноваційних технологій, щоб країна могла до 2025 року досягти комерційної експлуатації суден з нульовим рівнем викидів.