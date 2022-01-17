У Швеції розробляють систему водневих паливних елементів для велосипедів

Нова система має бути надтонкою, щоб уміститися в раму велосипеда

Шведська інноваційна компанія myFC, яка спеціалізується на екологічних технологіях, розпочала створення експериментального зразка електричного велосипеда на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

Створення водневого велосипеда допомагає урізноманітнити модельний ряд електровелосипедів і відкриває нові можливості для проникнення водню на ринок транспортних засобів та його масового використання широкою публікою.

Щоб розробити велосипед із водневим двигуном, myFC розробляє спеціальну систему паливних елементів. Вона має бути дуже тонкою, щоб вписатися в раму звичайного електричного велосипеда.

Ще однією з переваг нової технології myFC є те, що на відміну від звичайних водневих паливних елементів, воднева система для велосипедів не вимагає дорогих систем охолодження.

«Ми показали, що можемо швидко розробляти нові версії нашої технології водневих паливних елементів та адаптувати їх для таких конкретних областей, як велосипеди,» – сказав головний технічний директор myFC Себастьян Вебер.