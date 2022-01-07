Представлено концепт українського електромотоцикла Dnepr

Легендарний важкий дорожній мотоцикл перетворився на спортивну модель

Компанія Delfast, український виробник електромотоциклів та велосипедів, переосмислила легендарний важкий дорожній мотоцикл «Дніпро» (випускався на КМЗ, Київському мотоциклетному заводі), перетворивши його на футуристичний електричний байк Dnepr, – повідомляють Elektrovesti.

Нова модель Delfast Dnepr має такі характеристики. Вага – близько 170 кг, максимальна швидкість –165 км/год, потужність – 35 кВт, акумулятор – 7,2 кВт/год. Каркас електричного байка комбінований: основна несуча частина мотоцикла виготовлена з нержавіючої сталі, а все інше – з алюмінію.

«Ми дуже раді можливості наново представити легендарну модель мотоцикла, застосовуючи нові підходи до проектування електротранспорту. З огляду на інноваційні інженерні стандарти, ми розробили Dnepr екологічним, стильним, легким та швидким», – сказав генеральний директор компанії Delfast Данило Тонкопій.

Delfast вперше представила прототип Delfast-Dnepr Electric після оголошення про офіційне володіння торговою маркою та намір відродити відомий історичний мотоциклетний бренд. Прототип брав участь у серпні 2021 року у змаганнях Bonneville Speed Week та встановив рекорд швидкості – 170 км/год.