  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Швеції та Ізраїлі будують дороги з бездротовою підзарядкою для електромобілів

    нова енергія
    • Розсилка
    Траси з підзарядкою дозволять виробникам електромобілів використовувати менш потужні і не дуже важкі акумулятори - У Швеції та Ізраїлі будують дороги з бездротовою підзарядкою для електромобілів
    Траси з підзарядкою дозволять виробникам електромобілів використовувати менш потужні і не дуже важкі акумулятори

    Орієнтовна вартість 4 кілометрів електродороги у Швеції коштуватиме $12 млн

    Ізраїльська компанія Electreon Wireless будує у Швеції та Ізраїлі дороги з можливістю бездротової підзарядки електротранспорту під час його руху. Про це повідомляє hightech.plus

    Будівництво складається з таких етапів: спочатку знімається асфальт і викопується траншея, туди закладається зарядне обладнання, яма покривається свіжим асфальтом. Енергія у мідні котушки надходить через інвертори, розміщені по сторонах від дороги. Кілометр дороги можна оснастити бездротовою зарядкою за одну нічну зміну підготовленої бригади.

    Першу в Ізраїлі ділянку траси з бездротовою підзарядкою (2 км) планують запустити у Тель-Авіві до середини серпня.

    На шведському острові Готланд обладнають магнітними котушками 4 км дороги до аеропорту -  електронавантажувачі і електроавтобуси зможуть долати цю ділянку траси без зупинок. Орієнтовна вартість шведського проекту Electreon - $12 млн. Більшу частину коштів виділить уряд. В разі успіху проекту Швеція готова масштабувати технологію на тисячі кілометрів своїх доріг.

    Траси з підзарядкою електротранспорту дозволять виробникам електромобілів використовувати менш потужні і не такі важкі акумулятори, не жертвуючи при цьому запасом ходу.

    Читайте також: У Німеччині відкрився центр переробки електромобілів
    Швеція Ізраїль дороги будівництво Електромобілі інфраструктура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ