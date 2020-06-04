У Швеції та Ізраїлі будують дороги з бездротовою підзарядкою для електромобілів нова енергія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Траси з підзарядкою дозволять виробникам електромобілів використовувати менш потужні і не дуже важкі акумулятори

Орієнтовна вартість 4 кілометрів електродороги у Швеції коштуватиме $12 млн

Ізраїльська компанія Electreon Wireless будує у Швеції та Ізраїлі дороги з можливістю бездротової підзарядки електротранспорту під час його руху. Про це повідомляє hightech.plus.

Будівництво складається з таких етапів: спочатку знімається асфальт і викопується траншея, туди закладається зарядне обладнання, яма покривається свіжим асфальтом. Енергія у мідні котушки надходить через інвертори, розміщені по сторонах від дороги. Кілометр дороги можна оснастити бездротовою зарядкою за одну нічну зміну підготовленої бригади.

Першу в Ізраїлі ділянку траси з бездротовою підзарядкою (2 км) планують запустити у Тель-Авіві до середини серпня.

На шведському острові Готланд обладнають магнітними котушками 4 км дороги до аеропорту - електронавантажувачі і електроавтобуси зможуть долати цю ділянку траси без зупинок. Орієнтовна вартість шведського проекту Electreon - $12 млн. Більшу частину коштів виділить уряд. В разі успіху проекту Швеція готова масштабувати технологію на тисячі кілометрів своїх доріг.

Траси з підзарядкою електротранспорту дозволять виробникам електромобілів використовувати менш потужні і не такі важкі акумулятори, не жертвуючи при цьому запасом ходу.

Читайте також: У Німеччині відкрився центр переробки електромобілів