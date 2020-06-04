Комісія Київради підтримала забудову скверу в центрі столиці: хто голосував (список)
Чкалівський сквер може стати прибудинковою територією 14-поверхівки
2 червня земельна комісія Київської міської ради проголосувала за поновлення договору оренди ділянки землі біля Чкалівського скверу у центрі Києва, де планують звести 14-поверхівку. Про це повідомляє активістка Галина Плачинда.
Вона опублікувала поіменний список членів Київради, які проголосували за це рішення:
- Олександр Міщенко, депутатська фракція «Солідарність», округ №53
- Роман Марченко, позафракційний, округ №19
- Олександр Харченко, позафракційний, округ №51
- Віталій Росляков, депутатська фракція «Солідарність», округ №56
- Тетяна Меліхова, депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», округ №90
- Дмитрий Банас, депутатська фракція «Солідарність», округ №114
- Олег Петровець, позафракційний, округ №48
- Юрій Курінний, позафракційний
- Вячеслав Бродський, депутатська фракція «Єдність», округ №116
- Сергій Кримчак, депутатська фракція «Єдність», округ №20;
- Максим Шкуро, депутатська фракція «Солідарність», округ №110
- Сергій Римаренко, позафракційний, округ №85
- Володимир Шарій, депутатська фракція «Солідарність», округ №37
- Владислав Михайленко, депутатська фракція «Солідарність», округ №65
Проти поновлення договору проголосували два депутати:
- Владислав Турець, депутатська фракція «Солідарність», округ №70
- Іван Картавий, фракція ВО «Свобода», округ №39
Впритул до скверу імені Чкалова, розташованого на розі вулиць Олеся Гончара та Богдана Хмельницького, є дві ділянки площею 0,3 гектара та 0,05 гектарів, які належать Інституту геології НАН України.
У 2017 році на цих ділянках почалися будівельні роботи. За даними Наших грошей, інвестором будівництва є компанія «Ділайвест». Місцеві жителі вважають, що внаслідок забудови сквер фактично перетвориться на прибудинкову територію.
За словами депутатки Ольги Балицької, Київрада має достатньо підстав для розірвання договорів: незаконне об’єднання трьох ділянок; будівництво на основній ділянці не дозволяється цільовим призначенням ділянки; частина скверу фактично була самозахоплена.
Раніше земельна комісія підтримала проєкт рішення про розірвання договору із забудовником, підготовлений Балицькою. Проте Київрада тричі «не встигла» розглянути питання.
Джерело: Хмарочос