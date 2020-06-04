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    Комісія Київради підтримала забудову скверу в центрі столиці: хто голосував (список)

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    Чкалівський сквер у центрі Києва - Комісія Київради підтримала забудову скверу в центрі столиці: хто голосував (список)
    Чкалівський сквер у центрі Києва

    Чкалівський сквер може стати прибудинковою територією 14-поверхівки

    2 червня земельна комісія Київської міської ради проголосувала за поновлення договору оренди ділянки землі біля Чкалівського скверу у центрі Києва, де планують звести 14-поверхівку. Про це повідомляє активістка Галина Плачинда.

    Вона опублікувала поіменний список членів Київради, які проголосували за це рішення:

    • Олександр Міщенко, депутатська фракція «Солідарність», округ №53
    • Роман Марченко, позафракційний, округ №19
    • Олександр Харченко, позафракційний, округ №51
    • Віталій Росляков, депутатська фракція «Солідарність», округ №56
    • Тетяна Меліхова, депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», округ №90
    • Дмитрий Банас, депутатська фракція «Солідарність», округ №114
    • Олег Петровець, позафракційний, округ №48
    • Юрій Курінний, позафракційний
    • Вячеслав Бродський, депутатська фракція «Єдність», округ №116
    • Сергій Кримчак, депутатська фракція «Єдність», округ №20;
    • Максим Шкуро, депутатська фракція «Солідарність», округ №110
    • Сергій Римаренко, позафракційний, округ №85
    • Володимир Шарій, депутатська фракція «Солідарність», округ №37
    • Владислав Михайленко, депутатська фракція «Солідарність», округ №65

    Проти поновлення договору проголосували два депутати:

    • Владислав Турець, депутатська фракція «Солідарність», округ №70
    • Іван Картавий, фракція ВО «Свобода», округ №39

    Впритул до скверу імені Чкалова, розташованого на розі вулиць Олеся Гончара та Богдана Хмельницького, є дві ділянки площею 0,3 гектара та 0,05 гектарів, які належать Інституту геології НАН України.

    У 2017 році на цих ділянках почалися будівельні роботи. За даними Наших грошей, інвестором будівництва є компанія «Ділайвест». Місцеві жителі вважають, що внаслідок забудови сквер фактично перетвориться на прибудинкову територію.

    За словами депутатки Ольги Балицької, Київрада має достатньо підстав для розірвання договорів: незаконне об’єднання трьох ділянок; будівництво на основній ділянці не дозволяється цільовим призначенням ділянки; частина скверу фактично була самозахоплена.

    Раніше земельна комісія підтримала проєкт рішення про розірвання договору із забудовником, підготовлений Балицькою. Проте Київрада тричі «не встигла» розглянути питання.

     

    Джерело: Хмарочос

    Київ Київрада депутат будівництво забудова
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