Комісія Київради підтримала забудову скверу в центрі столиці: хто голосував (список)



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Чкалівський сквер у центрі Києва

Чкалівський сквер може стати прибудинковою територією 14-поверхівки

2 червня земельна комісія Київської міської ради проголосувала за поновлення договору оренди ділянки землі біля Чкалівського скверу у центрі Києва, де планують звести 14-поверхівку. Про це повідомляє активістка Галина Плачинда.

Вона опублікувала поіменний список членів Київради, які проголосували за це рішення:

Олександр Міщенко, депутатська фракція «Солідарність», округ №53

Роман Марченко, позафракційний, округ №19

Олександр Харченко, позафракційний, округ №51

Віталій Росляков, депутатська фракція «Солідарність», округ №56

Тетяна Меліхова, депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», округ №90

Дмитрий Банас, депутатська фракція «Солідарність», округ №114

Олег Петровець, позафракційний, округ №48

Юрій Курінний, позафракційний

Вячеслав Бродський, депутатська фракція «Єдність», округ №116

Сергій Кримчак, депутатська фракція «Єдність», округ №20;

Максим Шкуро, депутатська фракція «Солідарність», округ №110

Сергій Римаренко, позафракційний, округ №85

Володимир Шарій, депутатська фракція «Солідарність», округ №37

Владислав Михайленко, депутатська фракція «Солідарність», округ №65

Проти поновлення договору проголосували два депутати:

Владислав Турець, депутатська фракція «Солідарність», округ №70

Іван Картавий, фракція ВО «Свобода», округ №39

Впритул до скверу імені Чкалова, розташованого на розі вулиць Олеся Гончара та Богдана Хмельницького, є дві ділянки площею 0,3 гектара та 0,05 гектарів, які належать Інституту геології НАН України.

У 2017 році на цих ділянках почалися будівельні роботи. За даними Наших грошей, інвестором будівництва є компанія «Ділайвест». Місцеві жителі вважають, що внаслідок забудови сквер фактично перетвориться на прибудинкову територію.

За словами депутатки Ольги Балицької, Київрада має достатньо підстав для розірвання договорів: незаконне об’єднання трьох ділянок; будівництво на основній ділянці не дозволяється цільовим призначенням ділянки; частина скверу фактично була самозахоплена.

Раніше земельна комісія підтримала проєкт рішення про розірвання договору із забудовником, підготовлений Балицькою. Проте Київрада тричі «не встигла» розглянути питання.

Джерело: Хмарочос