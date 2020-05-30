У Німеччині відкрився центр переробки електромобілів нова енергія



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Повторне використання компонентів є найвищим пріоритетом у новому Центрі Фото: ©_piro4d | pixabay

Центр допомагатиме промисловості в питаннях утилізації та ефективного використання ресурсів у країні

У німецькому місті Ханау побудували екологічно стійкий Центр демонтажу і переробки в області електричної мобільності (нім. - Zentrum für Demontage und Recycling - Elektromobilität ZDR-EMIL). Проект реалізував Німецький дослідницький інститут Фраунхофера з переробки матеріалів і ресурсних стратегій (Fraunhofer IWKS) за підтримки регіонального Міністерства науки і мистецтв, передає renen.

Повторне використання компонентів є найвищим пріоритетом у Центрі. Якщо це технічно неможливо, використовується функціональна переробка, тобто відновлення функціональних матеріалів або витяг сировини для синтезу нових матеріалів. Мета полягає у тому, щоб виробляти високоякісні вторинні матеріали за мінімально можливу кількість технологічних етапів.

У ZDR-EMIL встановлені модульні, гнучкі демонстратори, які забезпечують індивідуальні процеси переробки. Процеси роботизовані і автоматизовані, тому вони економічно життєздатні в Німеччині, враховуючи високу вартість робочої сили у країні.

«У ZDR-EMIL розробляються автоматизовані та гнучкі процеси розбирання та утилізації для всіх компонентів електромобілів. Прагнемо витягувати всі матеріали, включаючи як цінні важливі метали, так і конструктивні матеріали, такі як пластик, алюміній і сталь, які містяться у набагато більших кількостях - це дозволяє уникнути полігонного поховання і розтрати ресурсів», - пояснює доктор Йорг Циммерманн, керівник проекту.

Центр покликаний стати основним помічником для промисловості у питаннях утилізації та ефективного використання ресурсів у країні.

«Природні ресурси на нашій планеті обмежені, тому одним з наших головних завдань є стале поводження з матеріалами та ресурсами. Це особливо актуально для електричної мобільності: нам терміново необхідно значно збільшити термін служби батарей та поліпшити утилізацію акумуляторів - і центр розбирання та утилізації в Ханау прискорить дослідження у цих сферах», - зазначила міністр науки і мистецтв Гессена Анжела Дорн.