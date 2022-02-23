У Швеції з'явилися вантажівки Volvo без водійських кабін та без водіїв

Вантажівки-роботи Vera зараз проходять випробування у морському порту Гетеборга

Компанія Volvo Trucks розпочала випробування своїх вантажівок-роботів Vera у співпраці зі шведською транспортною компанією DFDS, яка займається вантажоперевезеннями між морським портом та логістичним центром Гетеборга. Компанії спільно реалізують пілотну програму з впровадження безпілотних автомобілів: у порту автомобілі Vera займаються транспортуванням вантажних контейнерів від одного терміналу до іншого, – повідомляє Novate.

Вантажівка Vera являє собою повнопривідний електричний автомобіль-робот, який не має кабіни водія. Він спроектований на основі попередніх розробок компанії, які використовуються в серійних електричних вантажних автомобілях компанії Volvo Trucks.

Для виконання машиною поставлених завдань її оснастили вантажним шасі та універсальними кріпленнями, завдяки яким низька чотириколісна вантажівка може буксирувати причепи стандартного типу, на яких встановлені морські або авіаційні контейнери.

Крім того, розробниками Vera було передбачено механізм обміну даних між вантажівками-роботами, які працюють на одному підприємстві. Вся інформація, що передається між машинами, зберігається у спеціальному хмарному сервісі. Такий «апгрейд» максимально ефективно оптимізує логістичні потоки та зводить до мінімуму час затримки доставки вантажів.

«Автономні транспортні засоби з нульовою емісією та низьким рівнем шуму незабаром стануть революцією в галузі логістики і принесуть величезну користь як суспільству, так і бізнесу», – сказав глава відділу Autonomous Solutions компанії Volvo Trucks Мікаель Карлссон.