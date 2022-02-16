Daimler Truck оптимізує водневі автомобілі за підтримкою компанії Siemens

Siemens надасть програмне забезпечення для водневих вантажних автомобілів Mercedes-Benz

Компанія Daimler Truck досліджуватиме і оптимізуватиме системи руху та управління енергоспоживанням своїх електромобілів, включаючи водневу технологію, за допомогою програмного забезпечення STAR-CCM+™, яку розробила компанія Siemens, – повідомляє H2 View.

Програмне забезпечення STAR-CCM+™, що входить до портфоліо підрозділу компанії Siemens Xcelerator, надасть Daimler Truck рішення для розвитку процесу автоматизації при керуванні важких вантажних автомобілів на водневих паливних елементах.

Крім того, компанії Siemens та Daimler Truck працюватимуть разом над навчанням молодих інженерів для створення висококласних фахівців, які займатимуться підтримкою продукції Daimler Trucks у майбутньому.

«Ми пишаємося тим, що компанія Daimler Truck стала новим членом нашої постійно зростаючої родини клієнтів. Цифровізація має вирішальне значення для стійких промислових інновацій у транспортному секторі. I надаючи інформацію про реальну продуктивність продуктів, STAR-CCM+ може прискорити інновації для кращого, екологічно чистого майбутнього», – сказав генеральний директор Siemens Digital Industries Software Едвін Северейн.