  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Daimler Truck оптимізує водневі автомобілі за підтримкою компанії Siemens

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вантажівки Mercedes-Benz потраплять до програмної матриці розробки Siemens - Daimler Truck оптимізує водневі автомобілі за підтримкою компанії Siemens

    Вантажівки Mercedes-Benz потраплять до програмної матриці розробки Siemens

    Фото: Daimler Truck

    Siemens надасть програмне забезпечення для водневих вантажних автомобілів Mercedes-Benz

    Компанія Daimler Truck досліджуватиме і оптимізуватиме системи руху та управління енергоспоживанням своїх електромобілів, включаючи водневу технологію, за допомогою програмного забезпечення STAR-CCM+™, яку розробила компанія Siemens, – повідомляє H2 View.

    Програмне забезпечення STAR-CCM+™, що входить до портфоліо підрозділу компанії Siemens Xcelerator, надасть Daimler Truck рішення для розвитку процесу автоматизації при керуванні важких вантажних автомобілів на водневих паливних елементах.

    Крім того, компанії Siemens та Daimler Truck працюватимуть разом над навчанням молодих інженерів для створення висококласних фахівців, які займатимуться підтримкою продукції Daimler Trucks у майбутньому.

    «Ми пишаємося тим, що компанія Daimler Truck стала новим членом нашої постійно зростаючої родини клієнтів. Цифровізація має вирішальне значення для стійких промислових інновацій у транспортному секторі. I надаючи інформацію про реальну продуктивність продуктів, STAR-CCM+ може прискорити інновації для кращого, екологічно чистого майбутнього», – сказав генеральний директор Siemens Digital Industries Software Едвін Северейн.

    Читайте також:

    Теги: вантажівки водень Daimler
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Daimler Truck оптимізує водневі автомобілі за підтримкою компанії Siemens