У США приступили до розробки сучасного водневого дирижабля

Літаючий прототип інноваційного цепеліна з'явиться вже в 2024 році

Американська аерокосмічна компанія H2 Clipper, визнавши водень ідеальним чистим паливом для авіації з нульовим рівнем викидів, приступила до розробки поліпшеної конструкції для сучасного водневого дирижабля, – повідомляє H2 View.

Новий проект включає поліпшення в конструкції екзоскелета дирижабля, використання в управлінні штучного інтелекту, поліпшені засоби стикування в умовах сильного вітру, і використання дронів для доставки на дирижабль вантажів.

Компанія H2 Clipper в даний час будує прототип, який повинен зробити перший випробувальний політ в 2024 році, а перші повноцінні польоти намічені на 2027 рік.

«З самого початку наша робота по створенню версії водневого дирижабля XXI століття була заснована на переконанні, що водень, отриманий з поновлюваних джерел, є єдиним можливим способом замінити викопне паливо. Це неминуче призвело нас до роботи над удосконаленням традиційних дирижаблів, які дозволяють використовувати 100% екологічний метод перевезення вантажів в десять разів швидше, ніж на кораблі, вантажівці або залізниці, і при 70% економії в порівнянні з традиційним повітряним транспортом», – сказав засновник і генеральний директор H2 Clipper Рінальдо Брутоко.