У Південній Кореї водневі безпілотники почали доставку піци

У розробці нового інноваційного дрона взяла участь компанія LG Electronics

У південнокорейському місті Седжон безпілотники на водневих паливних елементах почали доставку продукції Domino's Pizza клієнтам компанії. Нова послуга діє кожної суботи та неділі з 13:00 до 18:00, – повідомляє H2 View.

Згідно із заявою Міністерства землі, інфраструктури і транспорту Південної Кореї, безпілотний літальний апарат на водневих паливних елементах був розроблений у партнерстві з компанією LG Electronics. Два водневих дрона зможуть доставляти до трьох замовлень кожен протягом години.

Південна Корея робить великі ставки на екологічно чистий водень. Країна швидко та масштабно просувається до розвитку водневої економіки, стимулюючи виробництво, споживання та імпорт екологічно чистого енергоносія.

Корея приділяє першочергову увагу водневій мобільності. Найбільша автомобільна компанія країни Hyundai Motors запустила перший у світі комерційний електромобіль на водневих паливних елементах у 2013 році і першу водневу вантажівку – у 2020 році. На частку країни доводиться третина світової встановленої потужності комунальних підприємств, що використовують водень.