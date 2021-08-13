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    Водневий літак голландських студентів Phoenix PT готовий до польоту

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    Попередній дизайн літака на водневому двигуні Phoenix PT - Водневий літак голландських студентів Phoenix PT готовий до польоту

    Попередній дизайн літака на водневому двигуні Phoenix PT

    Фото: AeroDelft

    Демонстраційні польоти будуть проводитися як на газоподібному і рідкому водні, так і на акумуляторах

    AeroDelft, група студентів з Делфтського технологічного університету (Нідерланди) заявила, що одна з розробок компанії, літак на водневих паливних елементах Phoenix PT, повністю готовий до демонстраційних польотів, – повідомляє H2 View.

    Повномасштабний літак Phoenix PT (раніше існували тільки його зменшені моделі) студентська команда Делфтського технологічного університету зібрала в кінці липня, тепер він буде адаптуватися для роботи в різних режимах.

    «Перший політ буде здійснений на акумуляторних батареях, потім на газоподібному водні і, нарешті, на рідкому водні. Для кожного з трьох етапів польоту розроблялися і ретельно тестувалися всі системи нашого інноваційного аероплана», – сказав на презентації Phoenix PT технічний директор AeroDelft Сем Руттен.

    «Оскільки фаза розробки в значній мірі позаду, ми впевнені, що наш Phoenix злетить, щоб прокласти шлях до більш чистого неба», – поетично сказав в свою чергу менеджер групи AeroDelft Ян-Віллем ван Цвітен.

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    Теги: політ Нідерланди літак водень
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    Водневий літак голландських студентів Phoenix PT готовий до польоту