Водневий літак голландських студентів Phoenix PT готовий до польоту

Демонстраційні польоти будуть проводитися як на газоподібному і рідкому водні, так і на акумуляторах

AeroDelft, група студентів з Делфтського технологічного університету (Нідерланди) заявила, що одна з розробок компанії, літак на водневих паливних елементах Phoenix PT, повністю готовий до демонстраційних польотів, – повідомляє H2 View.

Повномасштабний літак Phoenix PT (раніше існували тільки його зменшені моделі) студентська команда Делфтського технологічного університету зібрала в кінці липня, тепер він буде адаптуватися для роботи в різних режимах.

«Перший політ буде здійснений на акумуляторних батареях, потім на газоподібному водні і, нарешті, на рідкому водні. Для кожного з трьох етапів польоту розроблялися і ретельно тестувалися всі системи нашого інноваційного аероплана», – сказав на презентації Phoenix PT технічний директор AeroDelft Сем Руттен.

«Оскільки фаза розробки в значній мірі позаду, ми впевнені, що наш Phoenix злетить, щоб прокласти шлях до більш чистого неба», – поетично сказав в свою чергу менеджер групи AeroDelft Ян-Віллем ван Цвітен.