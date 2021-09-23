Україна домовилася про коридор поставки зеленого водню в Європу

Маршрут позначений, тепер справа за малим – треба виробляти водень

Німеччина розраховує, що вже до 2030 року коридор забезпечить поставки водню з України

Оператори газотранспортних систем України, Німеччини, Чехії та Словаччини домовилися створити Центральноєвропейський водневий коридор – маршрут поставок енергоносія майбутнього з України в Європу, – повідомляє компанія «Оператор ГТС України».

Учасниками угоди виступили «Оператор ГТС України» словацька Eustream, чеська NET4GAS і провідний оператор німецьких газотранспортних систем OGE. Компанії вважають, що частково коридор може використовувати існуючу газову інфраструктуру, однак будуть потрібні інвестиції в нові водневі трубопроводи і компресорні станції.

Україна має хороші умови для виробництва екологічно чистого водню. Заступник глави компанії «Оператор ГТС України» Павло Станчак підкреслив, що водень залишається перспективною технологією на ранній стадії впровадження. За його словами, партнерство на цьому етапі створить синергетичний ефект для розвитку виробництва.

«Транснаціональна мережа водневих трубопроводів зіграє важливу роль на європейському ринку в майбутньому. Маршрут, який створюється, зможе вже до 2030 року забезпечити поставки значних обсягів водню в промислові центри Європи», – сказав в свою чергу генеральний директор OGE Йорг Бергман.