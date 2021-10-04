Українські оператори газотранспортної системи та підземних сховищ зайнялися воднем

Крім водню, компанії «Оператор ГТС України» й «Укртрансгаз» вивчатимуть можливості бiометану

Компанія «Оператор газотранспортної системи України» й «Укртрансгаз», який володіє дванадцятьма підземними сховищами газу в країні загальною ємністю 31 млрд кубометрів, підписали меморандум з вивчення можливостей розвитку ринку водню та бiометану, – повідомляють Elektrovesti.

Документ передбачає стратегічне співробітництво двох операторів України в питаннях декарбонізації енергетичного сектора, розкриття потенціалу відновлюваних газів у країні, дослідження технологій і процесів їх транспортування та зберігання.

«Хоч природний газ поки і залишається одним з базових джерел енергії, але з часом його екологічні та поновлювані альтернативи посядуть своє місце на світовому ринку, тому до цього моменту нам потрібно бути готовим», – сказав керівник« Укртрансгазу »Сергій Перелому.

«У своїй стратегії ми враховуємо потенціал розвитку не тільки водню, але і бiометану. Підписання меморандуму об'єднує зусилля для ефективної спільної роботи над майбутнім енергетичним переходом України», – сказав у свою чергу заступник генерального директора з розвитку та трансформації компанії «Оператор газотранспортної системи України» Павло Станчак.