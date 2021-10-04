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    Українські оператори газотранспортної системи та підземних сховищ зайнялися воднем

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    Оператор газових сховищ України вже готовий приховати водень - Українські оператори газотранспортної системи та підземних сховищ зайнялися воднем

    Оператор газових сховищ України вже готовий приховати водень

    Фото: oilreview.kiev.ua

    Крім водню, компанії «Оператор ГТС України» й «Укртрансгаз» вивчатимуть можливості бiометану

    Компанія «Оператор газотранспортної системи України» й «Укртрансгаз», який володіє дванадцятьма підземними сховищами газу в країні загальною ємністю 31 млрд кубометрів, підписали меморандум з вивчення можливостей розвитку ринку водню та бiометану, – повідомляють Elektrovesti.

    Документ передбачає стратегічне співробітництво двох операторів України в питаннях декарбонізації енергетичного сектора, розкриття потенціалу відновлюваних газів у країні, дослідження технологій і процесів їх транспортування та зберігання.

    «Хоч природний газ поки і залишається одним з базових джерел енергії, але з часом його екологічні та поновлювані альтернативи посядуть своє місце на світовому ринку, тому до цього моменту нам потрібно бути готовим», – сказав керівник« Укртрансгазу »Сергій Перелому.

    «У своїй стратегії ми враховуємо потенціал розвитку не тільки водню, але і бiометану. Підписання меморандуму об'єднує зусилля для ефективної спільної роботи над майбутнім енергетичним переходом України», – сказав у свою чергу заступник генерального директора з розвитку та трансформації компанії «Оператор газотранспортної системи України» Павло Станчак.

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    Теги: газ Укртрансгаз РГК ГТС водень
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    Українські оператори газотранспортної системи та підземних сховищ зайнялися воднем