Угорська компанія Goldi Mobility презентувала новий водневий дрон

Компанія також готує два нових автобуса на водневих паливних елементах

Угорська компанія Goldi Mobility продемонструвала новий безпілотний літальний апарат з водневим двигуном і концепти двох нових електричних автобуса на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

Дрон з водневим двигуном здатний літати на висоті 5 тис. метрів, що складає більше половини висоти, яка зазвичай досягається комерційними літаками, а також забезпечує 4,5 години польоту з повним водневим баком.

Водневий безпілотник оснащений інфрачервоним тепловізором і приладом нічного бачення, які можуть підтримувати певні програми – такі як військові і оборонні, прикордонний контроль, спостереження та нічні операції.

Крім того, компанія Goldi Mobility заявила, що в рамках бренду GOLDiON розроблені два електричних автобуса на водневих паливних елементах. Обидві моделі поки що знаходяться на стадії виробництва, передбачається, що вони будуть продемонстровані на початку 2022 року.