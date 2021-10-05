Угорська компанія Goldi Mobility презентувала новий водневий дрон

Угорська компанія Goldi Mobility презентувала новий водневий дроннова енергія
Водневий дрон GOLDiON від компанії Goldi Mobility
Компанія також готує два нових автобуса на водневих паливних елементах
Угорська компанія Goldi Mobility продемонструвала новий безпілотний літальний апарат з водневим двигуном і концепти двох нових електричних автобуса на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.
Дрон з водневим двигуном здатний літати на висоті 5 тис. метрів, що складає більше половини висоти, яка зазвичай досягається комерційними літаками, а також забезпечує 4,5 години польоту з повним водневим баком.
Водневий безпілотник оснащений інфрачервоним тепловізором і приладом нічного бачення, які можуть підтримувати певні програми – такі як військові і оборонні, прикордонний контроль, спостереження та нічні операції.
Крім того, компанія Goldi Mobility заявила, що в рамках бренду GOLDiON розроблені два електричних автобуса на водневих паливних елементах. Обидві моделі поки що знаходяться на стадії виробництва, передбачається, що вони будуть продемонстровані на початку 2022 року.
Читайте також: