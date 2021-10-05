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    Угорська компанія Goldi Mobility презентувала новий водневий дрон

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    Водневий дрон GOLDiON від компанії Goldi Mobility - Угорська компанія Goldi Mobility презентувала новий водневий дрон

    Водневий дрон GOLDiON від компанії Goldi Mobility

    Фото: Goldi Mobility

    Компанія також готує два нових автобуса на водневих паливних елементах

    Угорська компанія Goldi Mobility продемонструвала новий безпілотний літальний апарат з водневим двигуном і концепти двох нових електричних автобуса на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

    Дрон з водневим двигуном здатний літати на висоті 5 тис. метрів, що складає більше половини висоти, яка зазвичай досягається комерційними літаками, а також забезпечує 4,5 години польоту з повним водневим баком.

    Водневий безпілотник оснащений інфрачервоним тепловізором і приладом нічного бачення, які можуть підтримувати певні програми – такі як військові і оборонні, прикордонний контроль, спостереження та нічні операції.

    Крім того, компанія Goldi Mobility заявила, що в рамках бренду GOLDiON розроблені два електричних автобуса на водневих паливних елементах. Обидві моделі поки що знаходяться на стадії виробництва, передбачається, що вони будуть продемонстровані на початку 2022 року.

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    Теги: Угорщина безпілотник водень
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    Угорська компанія Goldi Mobility презентувала новий водневий дрон