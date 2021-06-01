Міненерго обговорить з з італійцями модернізацію української ГТС під водень

Редизайн української газотранспортної системи під водень необхідно провести в максимально короткі терміни – інакше експорт енергоносія майбутнього в Європу буде неможливий

Переговори Міненерго з італійської газотранспортною компанією Snam відбудуться 10 червня

У Міністерстві енергетики України 10 червня відбудеться зустріч з керівництвом італійської газотранспортної компанії Snam для обговорення можливої співпраці в контексті планів по редизайну української газотранспортної системи під водень, – повідомив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

Зустріч відбудеться в рамках візиту в Україну міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. У складі італійської делегації будуть представники італійського оператора Snam, з ними буде проведена окрема зустріч – за участю керівництва Міненерго, НАК «Нафтогаз України» і компанії «Оператор ГТС».

За словами Демченкова, Snam – унікальна міжнародна компанія, яка має досвід обслуговування та підготовки газотранспортних мереж для транспортування газових сумішей з воднем. Україна в свою чергу може багато чому навчитися у Snam для редизайну своєї ГТС.

«Для України це дуже актуально, оскільки ми націлені експортувати зелений водень в Євросоюз. Зараз ми готуємо водневу стратегію і скоро плануємо приступити до оцінки можливостей української ГТС в контексті транспортування поновлюваних газів, в тому числі водню і биометана», – зазначив заступник міністра, констатуючи, що доставка водню з газових мереж є найбільш економічно вигідним способом транспортування.