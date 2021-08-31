Україна почала випуск обладнання для доставки водню

Україна почала випуск обладнання для доставки воднюнова енергія
РГК тестує шафові газорегуляторні пункт власного виробництва за європейськими стандартами для роботи з газоводневими сумішами
Регіональна газова компанія розпочала водневі випробування шафових газорегуляторних пунктів виробництва RGC Production з метою підтвердження готовності роботи із газоводневими сумішами із вмістом водню до 20%. Тестування триватимуть місяць на полігонах у п’яти областях України. Нагляд за процесом тестування продукції RGC Production здійснює світовий лідер у сертифікації і контролі якості процесів та продуктів Бюро Верітас (Bureau Veritas).
У період з 25 серпня по 22 вересня 2021 року на п’яти водневих полігонах у Житомирській, Харківській, Дніпропетровській, Волинській та Івано-Франківській областях триватимуть випробування комплексів газорегуляторного обладнання на здатність роботи на газоводневих сумішах. Усі пункти редукування газу виготовлені на заводах RGC Production і обладнані H2-ready регуляторами Pietro Fiorentini, які мають сертифікат на роботу із 20% сумішшю водню від виробника.
Тестування газорегуляторних пунктів проводиться для презентації обладнання RGC Production на міжнародній виставці Enlit Europe як H2-ready та подальшого експорту продукції українського виробництва до країн ЄС. Паралельно відбуватимуться випробування вузлів обліку газу, газорегуляторних пунктів з вузлами обліку газу, ГРУ, ГРПБ як продукції, яка може працювати з 20% газоводневою сумішшю.
Випробування будуть проводитись на п’яти найрозповсюдженіших типах ШГРП потужністю від 50 куб. м/год до 350 куб. м/год. Таке обладнання здебільшого використовується для регулювання газу для побутових і невеликих промислових споживачів газу.
Перед випробуваннями кожен пункт редукування газу продувається інертним газом і тільки після цього здійснюється заповнення природним газом або газоводневою сумішшю. На кожному комплексі спочатку проводять всі випробування на природному газі, а потім на газоводневій суміші. Після чого проводиться порівняння результатів.
На кожному з п’яти полігонів будуть проведені наступні експерименти:
Перевірка запобіжно-запірних клапанів: на ШГРП плавно підвищують тиск і в момент, коли відбувається спрацювання запобіжного клапану, фіксують покази тиску.
Зовнішня перевірка герметичності: заповнений газом ШГРП витримують впродовж 12-ти годин під робочим тиском. Періодично його обстежують на витоки (зварні з'єднання, роз'ємні з'єднання, корпуси регуляторів тиску, ЗЗК, ЗСК, газові фільтри). У разі виявлення витоків, фіксують місце витоку та концентрацію газу зафіксовану приладом.
Внутрішня перевірка герметичності: на заповненому газом ШГРП здійснюють перевірку герметичності регулятора шляхом зміни витрати газу через налагоджувальну свічу, спочатку – в бік збільшення витрати, потім – у бік зменшення витрати газу.
Перевірка падіння тиску на газовому фільтрі: на максимальній витраті газу вимірюють значення перепаду тиску на фільтрі.
Потужність пунктів редукування газу в залежності від типу
RGC Production – це мережа сучасних автоматизованих заводів, яка розпочала роботу у 2019 році. Зараз в Україні працює вже два виробництва проекту у Львові і Дніпрі. Кожне має потужність до 1000 газорегулюючих пунктів на рік. Третій завод буде відкрито у Вінниці до кінця 2021 року. Стратегію розвитку передбачена побудова ще трьох виробництв: фітінгів, кранів та поліетиленових трубБюро Верітас (Bureau Veritas), що здійснює нагляд за процесом тестування продукції RGC Production, надає повний спектр послуг в області сертифікації та аудиту. Бюро Верітас проводить аудити відповідності вимогам міжнародних стандартів, а також специфічним вимогам замовників в області якості, охорони праці та безпеки на виробництві, екології та соціальної відповідальності.