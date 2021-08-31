Україна почала випуск обладнання для доставки водню

РГК тестує шафові газорегуляторні пункт власного виробництва за європейськими стандартами для роботи з газоводневими сумішами

Регіональна газова компанія розпочала водневі випробування шафових газорегуляторних пунктів виробництва RGC Production з метою підтвердження готовності роботи із газоводневими сумішами із вмістом водню до 20%. Тестування триватимуть місяць на полігонах у п’яти областях України. Нагляд за процесом тестування продукції RGC Production здійснює світовий лідер у сертифікації і контролі якості процесів та продуктів Бюро Верітас (Bureau Veritas).

У період з 25 серпня по 22 вересня 2021 року на п’яти водневих полігонах у Житомирській, Харківській, Дніпропетровській, Волинській та Івано-Франківській областях триватимуть випробування комплексів газорегуляторного обладнання на здатність роботи на газоводневих сумішах. Усі пункти редукування газу виготовлені на заводах RGC Production і обладнані H2-ready регуляторами Pietro Fiorentini, які мають сертифікат на роботу із 20% сумішшю водню від виробника.

Тестування газорегуляторних пунктів проводиться для презентації обладнання RGC Production на міжнародній виставці Enlit Europe як H2-ready та подальшого експорту продукції українського виробництва до країн ЄС. Паралельно відбуватимуться випробування вузлів обліку газу, газорегуляторних пунктів з вузлами обліку газу, ГРУ, ГРПБ як продукції, яка може працювати з 20% газоводневою сумішшю.

Випробування будуть проводитись на п’яти найрозповсюдженіших типах ШГРП потужністю від 50 куб. м/год до 350 куб. м/год. Таке обладнання здебільшого використовується для регулювання газу для побутових і невеликих промислових споживачів газу.

Перед випробуваннями кожен пункт редукування газу продувається інертним газом і тільки після цього здійснюється заповнення природним газом або газоводневою сумішшю. На кожному комплексі спочатку проводять всі випробування на природному газі, а потім на газоводневій суміші. Після чого проводиться порівняння результатів.

На кожному з п’яти полігонів будуть проведені наступні експерименти:

Перевірка запобіжно-запірних клапанів: на ШГРП плавно підвищують тиск і в момент, коли відбувається спрацювання запобіжного клапану, фіксують покази тиску.

Зовнішня перевірка герметичності: заповнений газом ШГРП витримують впродовж 12-ти годин під робочим тиском. Періодично його обстежують на витоки (зварні з'єднання, роз'ємні з'єднання, корпуси регуляторів тиску, ЗЗК, ЗСК, газові фільтри). У разі виявлення витоків, фіксують місце витоку та концентрацію газу зафіксовану приладом.

Внутрішня перевірка герметичності: на заповненому газом ШГРП здійснюють перевірку герметичності регулятора шляхом зміни витрати газу через налагоджувальну свічу, спочатку – в бік збільшення витрати, потім – у бік зменшення витрати газу.

Перевірка падіння тиску на газовому фільтрі: на максимальній витраті газу вимірюють значення перепаду тиску на фільтрі.

Потужність пунктів редукування газу в залежності від типу

RGC Production – це мережа сучасних автоматизованих заводів, яка розпочала роботу у 2019 році. Зараз в Україні працює вже два виробництва проекту у Львові і Дніпрі. Кожне має потужність до 1000 газорегулюючих пунктів на рік. Третій завод буде відкрито у Вінниці до кінця 2021 року. Стратегію розвитку передбачена побудова ще трьох виробництв: фітінгів, кранів та поліетиленових трубБюро Верітас (Bureau Veritas), що здійснює нагляд за процесом тестування продукції RGC Production, надає повний спектр послуг в області сертифікації та аудиту. Бюро Верітас проводить аудити відповідності вимогам міжнародних стандартів, а також специфічним вимогам замовників в області якості, охорони праці та безпеки на виробництві, екології та соціальної відповідальності.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.