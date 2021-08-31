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    В Ірландії почалися випробування двоповерхових водневих автобусів

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    Водневі автобуси виробництва північноірландській компанії Wrightbus - В Ірландії почалися випробування двоповерхових водневих автобусів

    Водневі автобуси виробництва північноірландській компанії Wrightbus

    Фото: h2-view.com

    Автобуси будуть проходити випробування в реальних умовах, на кількох міських маршрутах

    У Дубліні, столиці Ірландії, почалися випробування двоповерхових автобусів на водневих паливних елементах, які виробляє північноірландська компанія Wrightbus. Транспорт курсуватиме в реальних умовах на кількох міських маршрутах, для перевірки ефективності інноваційних автобусів, – повідомляє H2 View.

    Це є частиною заключного етапу випробування автобусів з низьким викидом вуглекислого газу, які проводить Міністерство транспорту Ірландії. (В країні проходять випробування цілий ряд альтернативних паливних технологій для скорочення викидів вуглецю).

    Міністерство транспорту Ірландії працює над екологічним проектом спільно з такими компаніями, як Bus Éireann, Go-Ahead Ireland, BOC Gas і Byrne Cleirigh.

    «Зараз ми знаходимося на завершальній стадії тестування технологій альтернативного палива, які дозволять нам зрозуміти, як буде працювати наш автобусний парк і як ми можемо підтримати стійку, екологічно чисту транспортну систему по всій Ірландії. Відповідно до програми по боротьбі зі зміною клімату ми інвестуємо в транспортні засоби, що працюють на альтернативному паливі, на автобусах і залізних дорогах», – сказав міністр транспорту Ірландії Імон Райан.

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    Теги: Ірландія транспорт водень
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    В Ірландії почалися випробування двоповерхових водневих автобусів