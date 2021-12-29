  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Український стартап Coolon Motors представив вантажний електрокар

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Електромобіль CoolOn у процесі випробувань у дворі складального цеху - Український стартап Coolon Motors представив вантажний електрокар

    Електромобіль CoolOn у процесі випробувань у дворі складального цеху

    Фото: facebook.com/Vitaliy.Bryzhalov

    Серійне виробництво вантажного електрокара CoolОn розпочнеться у 2022 році

    Український автомобільний стартап Coolon Motors представив свій перший електричний малотоннажний вантажний автомобіль, який поєднує в собі доступну ціну з низькою вартістю експлуатації, – повідомляє ТСН.

    Закордонні експерти залишилися у захваті від відмінної ергономіки, технологічної простоти та економічності інноваційного українського транспортного засобу. У базовій комплектації електрокар CoolOn обійдеться покупцеві всього в $16 тис.

    CoolOn – електромобіль, побудований на модульній платформі, що дозволяє встановлювати різні модифікації кузова. При замовленні можна вибрати довжину кузова, потужність двигуна та додатково встановити повний привід.

    Найпотужніший двигун має 163 к. с., він здатний розігнати електрокар до швидкості 90 км/год. Автомобіль може проїхати 300 км без підзарядки, що має вистачити для міських доставок невеликих вантажів.

    Компанія Coolon Motors вже відкрила попереднє замовлення на свої інноваційні електрокари. Поки що планується випустити серію з 2 тис автомобілів CoolOn. Для того, щоб почати більш серйозне виробництво, стартапу потрібно зібрати $50 млн інвестицій – тоді можна буде вийти на обсяги виробництва до 20 тис. авто на рік.

    Читайте також:

    Теги: автомобіль Україна електротранспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український стартап Coolon Motors представив вантажний електрокар