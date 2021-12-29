Український стартап Coolon Motors представив вантажний електрокар

Серійне виробництво вантажного електрокара CoolОn розпочнеться у 2022 році

Український автомобільний стартап Coolon Motors представив свій перший електричний малотоннажний вантажний автомобіль, який поєднує в собі доступну ціну з низькою вартістю експлуатації, – повідомляє ТСН.

Закордонні експерти залишилися у захваті від відмінної ергономіки, технологічної простоти та економічності інноваційного українського транспортного засобу. У базовій комплектації електрокар CoolOn обійдеться покупцеві всього в $16 тис.

CoolOn – електромобіль, побудований на модульній платформі, що дозволяє встановлювати різні модифікації кузова. При замовленні можна вибрати довжину кузова, потужність двигуна та додатково встановити повний привід.

Найпотужніший двигун має 163 к. с., він здатний розігнати електрокар до швидкості 90 км/год. Автомобіль може проїхати 300 км без підзарядки, що має вистачити для міських доставок невеликих вантажів.

Компанія Coolon Motors вже відкрила попереднє замовлення на свої інноваційні електрокари. Поки що планується випустити серію з 2 тис автомобілів CoolOn. Для того, щоб почати більш серйозне виробництво, стартапу потрібно зібрати $50 млн інвестицій – тоді можна буде вийти на обсяги виробництва до 20 тис. авто на рік.