Університет Сіднея візьме участь у розробці космічного літака з водневими двигунами

Це будуть перші у світі двигуни, створені за допомогою 3D-друку

Австралійська компанія Hypersonix Launch Systems підписала з Сіднейським університетом угоду про співпрацю, яка спрямована на дослідження та виробництво компонентів для гіперзвукового космічного літака, що працює на водні, – повідомляє H2 View.

Передбачається, що інноваційний космічний лайнер Delta Velos, який розробляє компанія Hypersonix Launch Systems, буде обладнано чотирма екологічно чистими водневими двигунами. При цьому слід зазначити, що це будуть перші у світі гіперзвукові прямоточні повітряно-реактивні двигуни, створені за допомогою 3D-друку.

Фахівці Сіднейського університету розроблятимуть критично важливі для двигунів компоненти, а також систему запуску космічного літака, який буде спроможний доставляти вантажі на низьку навколоземну орбіту (діапазон – від 160 км до 2 тис. км).

«Ми раді працювати разом із такою інноваційною компанією, як Hypersonix Launch Systems, яка використовує такі передові технології та процеси, як 3D-друк. Це уможливлює раніше абсолютно неможливе», – сказав керівник дослідницької групи Сіднейського університету професор Рінгер.