Уряд Квінсленда придбав п'ять нових водневих автомобілів Hyundai

Тепер в цьому австралійському штаті є вже 60 автомобілів Hyundai NEXO на водневих елементах

Уряд Квінсленда, австралійського штату на північному сході континенту, придбав ще п'ять нових автомобілів Hyundai NEXO на водневих паливних елементах. Тим самим, парк автомобілів з водневим двигуном становить тепер в штаті 60 одиниць. А до кінця 2021 запланована поставка ще 54 водневих авто, – повідомляє H2 View.

Уряд штату Квінсленд упевнений, що Hyundai NEXO, який виграв міжнародну премію GQ Car Awards 2021 в номінації «Автомобіль року з альтернативною енергією», допоможе значно декарбонізувати автомобільний парк в регіоні.

«У Квінсленді є все необхідне для масштабного виробництва екологічно чистого водню, тому ми інвестуємо в нові технології в рамках нашої економічної програми. Автомобілі Hyundai NEXO збільшують попит на поновлюваний водень, що збільшує попит на відновлювану енергію. А це в свою чергу означає, що ми можемо поліпшити нашу економіку за рахунок більш дешевої і чистої енергії», – сказав міністр водню штату Квінсленд Мік де Брено.

«Компанія H2H Energy побудувала заправну станцію в дослідницькому центрі DAF в Редлендсi, і це здорово, що компанія з Квінсленда займає лідируючі позиції в цій сфері. Також приємно бачити постійну підтримку нових технологій з боку нашого місцевого керівництва», – сказав в свою чергу член парламенту штату Кім Річардс.