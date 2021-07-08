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    Британія виділила 20 млн фунтів на розробку водневого автомобіля швидкої допомоги

    нова енергія
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    Концепт автомобіля швидкої допомоги на водневих паливних елементах - Британія виділила 20 млн фунтів на розробку водневого автомобіля швидкої допомоги

    Концепт автомобіля швидкої допомоги на водневих паливних елементах

    Фото: cfts.org.ua

    Найближчим часом державне фінансування отримає проект водневої пожежної машини

    Проект водневого автомобіля швидкої допомоги, який буде працювати як на водневих паливних елементах, так і на звичайних акумуляторах, отримав фінансування уряду Великобританії в розмірі 20 млн фунтів стерлінгів ($ 28 млн), – повідомляє H2 View.

    Фінансування виділяється в рамках державної програми Campaign for Better Transport – вона спрямована на підтримку інноваційних транспортних проектів з нульовим рівнем викидів, які з часом повинні прийти на заміну звичним автомобілям з двигунами внутрішнього згоряння.

    Ще одним важливим проектом Великобританії, який найближчим часом отримає державне фінансування, є програма HySPERT. Вона спрямована на розробку спеціальної платформи шасі для автомобілів з нульовим рівнем викидів на базі водневих паливних елементів, яку можна буде адаптувати для особливих застосувань, таких як пожежні автомобілі.

    «Це оголошення про початок фінансування – довгоочікуваний крок на шляху до збільшення використання екологічно чистих автомобілів. Подібні інновації допоможуть стимулювати попит на них і будуть сприяти зростанню британського виробництва в даній галузі. У поєднанні із заходами щодо поліпшення мережі громадського транспорту ми можемо почати по-справжньому боротися з викидами вуглецю і забрудненням повітря», – сказала керівник відділу досліджень і проектів Campaign for Better Transport Сільвія Барретт.

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    Теги: автопром Велика Британія фінансування водень
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    Британія виділила 20 млн фунтів на розробку водневого автомобіля швидкої допомоги