Британія виділила 20 млн фунтів на розробку водневого автомобіля швидкої допомоги

Британія виділила 20 млн фунтів на розробку водневого автомобіля швидкої допомогинова енергія
Концепт автомобіля швидкої допомоги на водневих паливних елементах
Найближчим часом державне фінансування отримає проект водневої пожежної машини
Проект водневого автомобіля швидкої допомоги, який буде працювати як на водневих паливних елементах, так і на звичайних акумуляторах, отримав фінансування уряду Великобританії в розмірі 20 млн фунтів стерлінгів ($ 28 млн), – повідомляє H2 View.
Фінансування виділяється в рамках державної програми Campaign for Better Transport – вона спрямована на підтримку інноваційних транспортних проектів з нульовим рівнем викидів, які з часом повинні прийти на заміну звичним автомобілям з двигунами внутрішнього згоряння.
Ще одним важливим проектом Великобританії, який найближчим часом отримає державне фінансування, є програма HySPERT. Вона спрямована на розробку спеціальної платформи шасі для автомобілів з нульовим рівнем викидів на базі водневих паливних елементів, яку можна буде адаптувати для особливих застосувань, таких як пожежні автомобілі.
«Це оголошення про початок фінансування – довгоочікуваний крок на шляху до збільшення використання екологічно чистих автомобілів. Подібні інновації допоможуть стимулювати попит на них і будуть сприяти зростанню британського виробництва в даній галузі. У поєднанні із заходами щодо поліпшення мережі громадського транспорту ми можемо почати по-справжньому боротися з викидами вуглецю і забрудненням повітря», – сказала керівник відділу досліджень і проектів Campaign for Better Transport Сільвія Барретт.
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