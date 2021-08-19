Уряд Великобританії опублікував водневу стратегію

До 2030 року Сполучене Королівство планує перевести третину енергетики на водень

Уряд Великобританії опублікував стратегію використання водню, в якій говориться, що нова галузь країни допоможе створити до 100 тис робочих місць до 2050 року, а обсяг водневого ринку буде оцінюватися в 13 млрд фунтів стерлінгів ($17,9 млрд), – повідомляє телеканал CNBC.

Міністр у справах бізнесу і енергетики Великобританії Кваси Квартенг заявив, що до 2030 року Великобританія планує досягти 5 ГВт потужностей виробництва водню з низьким вмістом вуглецю. Таке збільшення потужності дозволить виробляти водень в кількості, еквівалентній кількості газу, яке споживає щорічно 3 млн домогосподарств.

Цільовий показник в 5 ГВт був включений в урядовий план так званої «зеленої промислової революції», опублікований в листопаді 2020 року. Влада заявила, що до 2050 року до 35% енергоспоживання Великобританії може бути забезпечено воднем. У середньостроковій перспективі воднева економіка країни може залучити 4 млрд фунтів стерлінгів інвестицій і створити понад 9 тис робочих місць до 2030 року.

«Воднева стратегія британського уряду внесла довгоочікувану ясність. Стратегія пропонує позитивне бачення ролі водню в досягненні екологічних амбіцій Великобританії, яка прагне наблизити кількість викидів вуглецю до нульового показника», – сказав директор з політики Асоціації поновлюваних джерел енергії і чистих технологій Френк Гордон.