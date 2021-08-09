Bloomberg опублікував прогноз розвитку глобального ринку зеленого водню

До кінця 2021 року світовий ринок водню подвоїться в порівнянні з минулим роком

Аналітична компанія BloombergNEF (Bloomberg New Energy Finance) опублікувала прогноз розвитку ринку екологічно чистого водню. Згідно з цим дослідженням, глобальний ринок зеленого водню в 2021 році зросте в два рази в порівнянні з минулим роком, – повідомляють Elektrovesti.

«Протягом 2021 року на ринку екологічно чистого водню і відповідних технологій відзначається потужне зростання. Майже все збільшилося вдвічі, і ми очікуємо, що в майбутні місяці цей імпульс збережеться», – сказав провідний аналітик по водню BloombergNEF Мартін Тенглер.

Прогноз на друге півріччя 2021 року показує, що ринок електролізерів в поточному році зросте вдвічі на тлі несподіваного зростання в Китаї, а в 2022 році – в чотири рази, досягнувши не менше 1,8 ГВт. BloombergNEF посилається на довгострокові плани Китаю щодо досягнення вуглецевої нейтральності, і зазначає, що це є фактором випереджаючого зростання числа електролізерів і виробництва водню. На частку Китаю, за розрахунками авторів, буде припадати до 65% встановлених потужностей електролізерів в світі.

Згідно з прогнозом, до 2030 року кількість електролізних установок по всьому світу перевищить 40 ГВт. У звіті вказується, що більше 40 країн вже опублікували або розробляють водневі стратегії, і по всьому світу планується більше 90 проектів по використанню водню в промисловості.