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    Hyundai став акціонером німецької водневої компанії H2 Mobility

    нова енергія
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    Підписання договору між Hyundai і H2 Mobility - Hyundai став акціонером німецької водневої компанії H2 Mobility

    Підписання договору між Hyundai і H2 Mobility

    Фото: H2 Mobility/Hyundai

    Hyundai співпрацює з H2 Mobility в області водню ще з 2015 року

    Південнокорейський автомобільний виробник Hyundai Motor Company в черговий раз підтвердив свою прихильність екологічно чистому водню, ставши акціонером німецької компанії H2 Mobility, яка спеціалізується на водневої інфраструктури, – повідомляє H2 View. Південна Корея Німеччина

    З моменту заснування H2 Mobility в 2015 році Hyundai виступає в якості афілійованого партнера цієї компанії з розвитку водневої інфраструктури в Німеччині. Крім Hyundai Motor Company, акціонерами H2 Mobility є такі відомі компанії, як TotalEnergies, OMV, Linde, Air Liquide, Daimler і Shell.

    «Ми дуже задоволені нашим новим акціонером. Приєднуючись до нашої компанії, Hyundai Motor Company підкреслює зростаюче значення водню, оскільки він гарантує необмежену і екологічно чисту мобільність», – сказав керуючий директор H2 Mobility Нікола Айван.

    «Наша компанія підкреслює свою тверду прихильність технологій паливних елементів, активно підтримуючи розвиток водневої інфраструктури. Об'єднавши наш досвід, це партнерство дозволить нам досягти значного прогресу в створенні екологічно чистої індустрії водню», – сказав в свою чергу президент і головний виконавчий директор Hyundai Motor Europe Майкл Коул.

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    Теги: Німеччина Південна Корея водень Hyundai Daimler
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    Hyundai став акціонером німецької водневої компанії H2 Mobility