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    У Німеччині на умовах лізингу буде доступно 800 водневих автомобілів Hyundai

    нова енергія
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    Hyundai Nexo розпочала масове завоювання німецьких автобанів - У Німеччині на умовах лізингу буде доступно 800 водневих автомобілів Hyundai

    Hyundai Nexo розпочала масове завоювання німецьких автобанів

    Фото: Hyundai

    Федеральне міністерство цифрових технологій та транспорту виділило на цей проект 11,4 млн євро

    Німецька автомобільна лізингова компанія Allane оголосила, що цього року випустить на ринок 800 моделей Hyundai Nexo з водневим двигуном в рамках нової угоди про співпрацю з виробником автомобілів, – повідомляє H2 View.

    Підтримуючи перехід на автомобілі з нульовим рівнем викидів, федеральне Міністерство цифрових технологій та транспорту виділило компанії Allane 11,4 млн. євро в рамках національної програми «Водень і технології паливних елементів».

    «Ми раді, що федеральний уряд підтримує наші амбіції такою великою сумою. Це змушує нас пишатися і водночас є доказом упевненості у наших можливостях як постачальника комплексних мобільних рішень. Разом з Hyundai ми хочемо зробити свій внесок у розвиток водневих автомобільних технологій», – сказав генеральний директор Allane Донглим Шин.

    «Коли така компанія, як Allane, має намір продати вісімсот одиниць водневих автомобілів Hyundai Nexo, це посилає сильний сигнал ринку і показує, що паливні елементи мають чудові перспективи на ринку легкових автомобілів», – сказав у свою чергу керуючий директор Національної організації водневих технологій Курт-Крістоф фон Кнобельсдорф.

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    Теги: Німеччина ринок технології водень Hyundai Nexo
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    У Німеччині на умовах лізингу буде доступно 800 водневих автомобілів Hyundai