У Німеччині на умовах лізингу буде доступно 800 водневих автомобілів Hyundai

У Німеччині на умовах лізингу буде доступно 800 водневих автомобілів Hyundaiнова енергія
Hyundai Nexo розпочала масове завоювання німецьких автобанів
Федеральне міністерство цифрових технологій та транспорту виділило на цей проект 11,4 млн євро
Німецька автомобільна лізингова компанія Allane оголосила, що цього року випустить на ринок 800 моделей Hyundai Nexo з водневим двигуном в рамках нової угоди про співпрацю з виробником автомобілів, – повідомляє H2 View.
Підтримуючи перехід на автомобілі з нульовим рівнем викидів, федеральне Міністерство цифрових технологій та транспорту виділило компанії Allane 11,4 млн. євро в рамках національної програми «Водень і технології паливних елементів».
«Ми раді, що федеральний уряд підтримує наші амбіції такою великою сумою. Це змушує нас пишатися і водночас є доказом упевненості у наших можливостях як постачальника комплексних мобільних рішень. Разом з Hyundai ми хочемо зробити свій внесок у розвиток водневих автомобільних технологій», – сказав генеральний директор Allane Донглим Шин.
«Коли така компанія, як Allane, має намір продати вісімсот одиниць водневих автомобілів Hyundai Nexo, це посилає сильний сигнал ринку і показує, що паливні елементи мають чудові перспективи на ринку легкових автомобілів», – сказав у свою чергу керуючий директор Національної організації водневих технологій Курт-Крістоф фон Кнобельсдорф.
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