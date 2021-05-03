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    В Англії почнуть переводити тепловози на водневу енергію

    нова енергія
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    Паровози Северн-Веллі тепер будуть сусідити з водневими локомотивами &nbsp; - В Англії почнуть переводити тепловози на водневу енергію

    Паровози Северн-Веллі тепер будуть сусідити з водневими локомотивами

     

    Фото: booking.com

    Випробування першого водневого маневрового локомотива відбудуться в кінці 2021 року

    Залізниця Северн-Веллі (район на середньому заході Англії недалеко від Бірмінгема), Університет Бірмінгема і транспортна компанія Vanguard ініціювали проект HydroShunter, по модернізації тепловозів для роботи на водневому паливі, – повідомляє H2 View.

    За основу взято діючий маневровий тепловоз Class 08. Після модернізації він матиме гібридну тягову систему з водневої силовою установкою, яка складається з балонів для стисненого водню, батареї водневих паливних елементів і акумуляторів (щоб забезпечити при необхідності додаткову потужність).

    Випробування маневрового локомотива, що працює на водні, пройдуть в кінці 2021 року на залізниці Северн-Веллі. (Треба відзначити, що вона вважається історичною – на маршрутах іноді використовуються паровози). Очікується, що нова технологія буде мати глобальне значення, і буде активно використовуватися для перевезення важких вантажів.

    «Наша команда розробляє проекти для впровадження водневих технологій на всіх залізницях Великобританії», – сказав директор Центру досліджень і освіти в галузі залізничного транспорту при Університеті Бірмінгема Олександр Берроуз.

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    Теги: Англія залізниця перевезення водень
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