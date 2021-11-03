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    Водневі Mercedes-Benz протестують на дорогах загального користування

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    Вантажівки Mercedes-Benz GenH2 компанії Daimler Trucks вирвалися на оперативний простір - Водневі Mercedes-Benz протестують на дорогах загального користування

    Вантажівки Mercedes-Benz GenH2 компанії Daimler Trucks вирвалися на оперативний простір

    Фото: Daimler Trucks

    Перша серійна вантажівка GenH2 надійде у продаж з 2027 року

    Компанія Daimler Trucks отримала ліцензію на використання своїх вантажівок на водневих паливних елементах Mercedes-Benz GenH2 на дорогах загального користування, – повідомляє H2 View.

    Вантажівки Mercedes-Benz GenH2, які здатні подолати понад 1000 км на одній водневій заправці, тепер будуть допущені до тестування на дорогах загального користування для перевірки своїх технічних характеристик у реальних умовах.

    Випробування водневих вантажівок на дорогах загального користування стануть частиною дослідницького проєкту eWayBW, який включатиме порівняльні випробування акумуляторно-електричного Mercedes-Benz eActros і вантажівок на паливних елементах інших виробників.

    Очікується, що перша серійна вантажівка GenH2 надійде у продаж, починаючи з 2027 року. Компанія Daimler Trucks з 2039 року передбачає постачання на ринки Європи, Японії та Північної Америки виключно нових автомобілів з нульовим викидом вуглецю.

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    Теги: вантажівки водень Daimler
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    Водневі Mercedes-Benz протестують на дорогах загального користування