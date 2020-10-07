В Англії з'являться 20 перших в світі двоповерхових водневих автобусів нова енергія



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Двоповерховий автобус на водневих паливних елементах Wrightbus Фото: h2-view.com

Нові автобуси вийдуть на маршрути з квітня 2021 року

Міська рада міста Бірмінгема (центральна Англія) замовила 20 водневих двоповерхових автобусів в рамках пілотного проекту, метою якого є розвиток ринку водню в регіоні. Зокрема, мова йде про виробництво екологічно чистого газу і розвиток заправної інфраструктури, - повідомляє H2-View.

Пасажирський транспорт замовлений у компанії Wrightbus (Північна Ірландія), перші автобуси повинні прибути в Бірмінгем в квітні 2021 року. Обслуговуванням інноваційного транспорту займеться автобусний оператор National Express West Midlands.

«Автобуси на водневих паливних елементах пропонують практичне рішення декарбонізації громадського транспорту і поліпшення якості повітря», - сказав член кабінету міської ради Бірмінгема з питань транспорту і навколишнього середовища Васим Заффар.

Водневі автобуси Wrightbus споживають в чотири рази менше палива в порівнянні зі стандартними дизельними автобусами. Запас ходу на одній заправці - 300 миль. Використання одного автобуса запобігає викид 79 тонн вуглекислого газу на рік.