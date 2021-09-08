Канада виділяє $2,75 млрд на автобуси з нульовим рівнем викидів

Це частина восьмирічної державної програми, на яку виділено $15 млрд

Уряд Канади заснував фонд у розмірі $2,75 млрд для підтримки розгортання автобусів з нульовим рівнем викидів, наприклад, що працюють на водні, – для декарбонізації громадського та шкільного транспорту в країні, – повідомляє H2 View.

Оголошена міністром інфраструктури і спільнот Канади Кетрін Маккенна п'ятирічна програма буде підтримувати розгортання екологічно чистого та доступного транспорту в рамках шляху Канади до нульового рівня викидів, згідно водневої стратегії, яка була прийнята в грудні 2020 року.

Виділені кошти є частиною ширших федеральних інвестицій у розмірі $14,9 млрд у громадський транспорт, які будуть виділятися протягом восьми років і будуть підтримувати муніципалітети для розширення електрифікації своїх автобусних парків. Передбачається, що за цей час буде введено в дію 5 тис. автобусів з нульовим рівнем викидів.

«Забезпечення того, щоб канадці могли насолоджуватися чистішим повітрям, – це мета наших інвестицій. Це черговий крок на шляху до розумного фінансування громадського транспорту, який забезпечить потрійний результат: нові робочі місця, економічне зростання і чистіше довкілля», – сказала Кетрін Маккенна.