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    Канада виділяє $2,75 млрд на автобуси з нульовим рівнем викидів

    нова енергія
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    Канада прагне до максимальної декарбонізації автобусних перевезень - Канада виділяє $2,75 млрд на автобуси з нульовим рівнем викидів

    Канада прагне до максимальної декарбонізації автобусних перевезень

    Фото: h2-view.com

    Це частина восьмирічної державної програми, на яку виділено $15 млрд

    Уряд Канади заснував фонд у розмірі $2,75 млрд для підтримки розгортання автобусів з нульовим рівнем викидів, наприклад, що працюють на водні, – для декарбонізації громадського та шкільного транспорту в країні, – повідомляє H2 View.

    Оголошена міністром інфраструктури і спільнот Канади Кетрін Маккенна п'ятирічна програма буде підтримувати розгортання екологічно чистого та доступного транспорту в рамках шляху Канади до нульового рівня викидів, згідно водневої стратегії, яка була прийнята в грудні 2020 року.

    Виділені кошти є частиною ширших федеральних інвестицій у розмірі $14,9 млрд у громадський транспорт, які будуть виділятися протягом восьми років і будуть підтримувати муніципалітети для розширення електрифікації своїх автобусних парків. Передбачається, що за цей час буде введено в дію 5 тис. автобусів з нульовим рівнем викидів.

    «Забезпечення того, щоб канадці могли насолоджуватися чистішим повітрям, – це мета наших інвестицій. Це черговий крок на шляху до розумного фінансування громадського транспорту, який забезпечить потрійний результат: нові робочі місця, економічне зростання і чистіше довкілля», – сказала Кетрін Маккенна.

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    Теги: громадський транспорт Канада фінансування водень
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    Канада виділяє $2,75 млрд на автобуси з нульовим рівнем викидів