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    В Естонії створено перший в світі безпілотний водневий автомобіль

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    Автомобіль на водневих паливних елементах від естонської компанії Auve Tech &nbsp; - В Естонії створено перший в світі безпілотний водневий автомобіль

    Автомобіль на водневих паливних елементах від естонської компанії Auve Tech

     

    Фото: Auve Tech/University of Tartu

    Офіційна презентація інноваційного транспортного засобу відбудеться 5 липня

    Естонський виробник автономних транспортних засобів Auve Tech і університет Тарту створили перший в світі безпілотний водневий автомобіль. Шаттл здатний їздити без водія, але дистанційно його можуть контролювати з єдиного центру управління. Офіційна презентація автономного транспортного засобу відбудеться 5 липня, – повідомляє H2 View.

    Інноваційний автомобіль вже проїхав свої перші тестові кілометри і успішно пройшов перевірку Департаменту шосейних доріг Естонії – йому дозволено їздити по дорогах загального користування. Передбачається, що автомобіль буде використовуватися для поїздок «останньої милі» – від великих транспортних вузлів додому.

    Шаттл, що працює на низькотемпературних водневих паливних елементах, які розробив університет Тарту, вміщує до шести пасажирів і може автоматично переміщатися по відкритих і закритих територіях.

    «Такі водневі автобуси є екологічно чистою альтернативою особистим автомобілям. Швидка зарядка транспортного засобу дозволяє збільшити кількість робочих годин, підвищуючи ефективність і надаючи можливість інтегрувати автономний транспорт в наше повсякденне життя», – сказав генеральний директор Auve Tech Йоханнес Моссов.

    Автономні автомобілі розробляють багато світових компаній. Зокрема, Volkswagen вже цього літа почне випробування в Німеччині свого ID Buzz, який повинен вийти в серію до 2025 року. А в Пекіні вже зробили таксі Apollo Go Robotaxi, які можуть їздити без водіїв. Їх можна знайти за допомогою спеціального додатку, а для посадки треба відсканувати QR-код.

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    Теги: Естонія автомобіль транспорт університет водень
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    В Естонії створено перший в світі безпілотний водневий автомобіль