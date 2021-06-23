В Естонії створено перший в світі безпілотний водневий автомобіль

Офіційна презентація інноваційного транспортного засобу відбудеться 5 липня

Естонський виробник автономних транспортних засобів Auve Tech і університет Тарту створили перший в світі безпілотний водневий автомобіль. Шаттл здатний їздити без водія, але дистанційно його можуть контролювати з єдиного центру управління. Офіційна презентація автономного транспортного засобу відбудеться 5 липня, – повідомляє H2 View.

Інноваційний автомобіль вже проїхав свої перші тестові кілометри і успішно пройшов перевірку Департаменту шосейних доріг Естонії – йому дозволено їздити по дорогах загального користування. Передбачається, що автомобіль буде використовуватися для поїздок «останньої милі» – від великих транспортних вузлів додому.

Шаттл, що працює на низькотемпературних водневих паливних елементах, які розробив університет Тарту, вміщує до шести пасажирів і може автоматично переміщатися по відкритих і закритих територіях.

«Такі водневі автобуси є екологічно чистою альтернативою особистим автомобілям. Швидка зарядка транспортного засобу дозволяє збільшити кількість робочих годин, підвищуючи ефективність і надаючи можливість інтегрувати автономний транспорт в наше повсякденне життя», – сказав генеральний директор Auve Tech Йоханнес Моссов.

Автономні автомобілі розробляють багато світових компаній. Зокрема, Volkswagen вже цього літа почне випробування в Німеччині свого ID Buzz, який повинен вийти в серію до 2025 року. А в Пекіні вже зробили таксі Apollo Go Robotaxi, які можуть їздити без водіїв. Їх можна знайти за допомогою спеціального додатку, а для посадки треба відсканувати QR-код.