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    В Австрії побудують найбільший електролізний завод

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    <p>Одне з підприємств хімічної компанії OMV</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Австрії побудують найбільший електролізний завод

    Одне з підприємств хімічної компанії OMV

     

    Фото: borealisgroup.com

    Завод з виробництва екологічно чистого водню буде запущений в другій половині 2023 року

    Міжнародна нафтогазова і хімічна компанія OMV і Kommunalkredit Austria заявили про початок будівництва найбільшого в Австрії електролізного заводу, який вироблятиме до 1,5 тис тонн зеленого водню в рік, – повідомляє H2 View.

    Завод вартістю 25 млн євро буде розташований на території нафтопереробного заводу OMV Schwechat. Зелений водень, вироблений на підприємстві, буде використовуватися для гідрогенізації біопалива і викопного палива, скорочуючи викиди вуглекислого газу НПЗ до 15 тис тонн щорічно.

    «Будуючи найбільший в Австрії електролізний завод на нафтопереробному заводі OMV Schwechat, ми вносимо ще один внесок у скорочення викидів вуглекислого газу. Ми свідомо вибрали виробництво екологічно чистого водню в промислових масштабах, оскільки ми бачимо його потенціал, – сказав головний операційний директор OMV Downstream Томас Гангл.

    «Цей проект є важливою віхою в промисловій політиці Австрії в рамках Зеленого угоди ЄС. Ми повинні нести відповідальність перед суспільством, і вносимо свій посильний внесок в заходи, які допомагають запобігти зміні клімату», – сказав у свою чергу генеральний директор Kommunalkredit Austria Бернд Фіслаге.

    Передбачається, що новий електролізний завод з виробництва екологічно чистого водню буде запущений в другій половині 2023 року.

    Теги: ЄС завод водень
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