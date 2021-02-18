В Австрії побудують найбільший електролізний завод

Завод з виробництва екологічно чистого водню буде запущений в другій половині 2023 року

Міжнародна нафтогазова і хімічна компанія OMV і Kommunalkredit Austria заявили про початок будівництва найбільшого в Австрії електролізного заводу, який вироблятиме до 1,5 тис тонн зеленого водню в рік, – повідомляє H2 View.

Завод вартістю 25 млн євро буде розташований на території нафтопереробного заводу OMV Schwechat. Зелений водень, вироблений на підприємстві, буде використовуватися для гідрогенізації біопалива і викопного палива, скорочуючи викиди вуглекислого газу НПЗ до 15 тис тонн щорічно.

«Будуючи найбільший в Австрії електролізний завод на нафтопереробному заводі OMV Schwechat, ми вносимо ще один внесок у скорочення викидів вуглекислого газу. Ми свідомо вибрали виробництво екологічно чистого водню в промислових масштабах, оскільки ми бачимо його потенціал, – сказав головний операційний директор OMV Downstream Томас Гангл.

«Цей проект є важливою віхою в промисловій політиці Австрії в рамках Зеленого угоди ЄС. Ми повинні нести відповідальність перед суспільством, і вносимо свій посильний внесок в заходи, які допомагають запобігти зміні клімату», – сказав у свою чергу генеральний директор Kommunalkredit Austria Бернд Фіслаге.

Передбачається, що новий електролізний завод з виробництва екологічно чистого водню буде запущений в другій половині 2023 року.