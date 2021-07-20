В Індії з'являться автобуси Tata Motors на водневих елементах

Ballard надасть модулі паливних елементів для 15 індійських автобусів

Індійський автовиробник Tata Motors замовив п'ятнадцять модулів водневих паливних елементів у компанії Ballard Power Systems для своїх автобусів. Модулі FCmoveTM-HD потужністю 70 кВт будуть встановлені в електричних автобусах Tata і передані Indian Oil Corporation в рамках зусиль по переходу до водневої економіки, – повідомляє H2 View.

Компанія Ballard Power Systems планує завершити поставку всіх модулів водневих паливних елементів до 2022 року. Після чого водневі автобуси будуть розгорнуті в Фарідабадi, найбільшому місті національного столичного регіону Делі.

Крім поставки автобусів, Tata Motors також буде співпрацювати з Indian Oil Corporation для реалізації наукових проектів та подальшого спільного вивчення можливостей технологій паливних елементів для комерційних автомобілів.

«Ми зацікавлені у співпраці з найбільшим виробником комерційних автомобілів в Індії. Це ринок, на якому щорічно з'являється близько 50 тис нових автобусів. Продукт FCmoveTM – це двигун Ballard восьмого покоління, який має високі характеристики, спрощену конструкцію і меншу вартість у порівнянні з продуктом попереднього покоління. Ми будемо тісно співпрацювати з Tata, щоб забезпечити безпроблемну інтеграцію нашого двигуна в конструкцію автомобілів на водневих паливних елементах», – сказав комерційний директор Ballard Power Systems Роб Кемпбелл.