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    В Індії з'являться автобуси Tata Motors на водневих елементах

    нова енергія
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    Електричний автобус компанії Tata Motors - В Індії з'являться автобуси Tata Motors на водневих елементах

    Електричний автобус компанії Tata Motors

    Фото: eltract.ru

    Ballard надасть модулі паливних елементів для 15 індійських автобусів

    Індійський автовиробник Tata Motors замовив п'ятнадцять модулів водневих паливних елементів у компанії Ballard Power Systems для своїх автобусів. Модулі FCmoveTM-HD потужністю 70 кВт будуть встановлені в електричних автобусах Tata і передані Indian Oil Corporation в рамках зусиль по переходу до водневої економіки, – повідомляє H2 View.

    Компанія Ballard Power Systems планує завершити поставку всіх модулів водневих паливних елементів до 2022 року. Після чого водневі автобуси будуть розгорнуті в Фарідабадi, найбільшому місті національного столичного регіону Делі.

    Крім поставки автобусів, Tata Motors також буде співпрацювати з Indian Oil Corporation для реалізації наукових проектів та подальшого спільного вивчення можливостей технологій паливних елементів для комерційних автомобілів.

    «Ми зацікавлені у співпраці з найбільшим виробником комерційних автомобілів в Індії. Це ринок, на якому щорічно з'являється близько 50 тис нових автобусів. Продукт FCmoveTM – це двигун Ballard восьмого покоління, який має високі характеристики, спрощену конструкцію і меншу вартість у порівнянні з продуктом попереднього покоління. Ми будемо тісно співпрацювати з Tata, щоб забезпечити безпроблемну інтеграцію нашого двигуна в конструкцію автомобілів на водневих паливних елементах», – сказав комерційний директор Ballard Power Systems Роб Кемпбелл.

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    Теги: ринок Індія водень
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    В Індії з'являться автобуси Tata Motors на водневих елементах