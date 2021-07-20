В Індії з'являться автобуси Tata Motors на водневих елементах

В Індії з'являться автобуси Tata Motors на водневих елементахнова енергія
Електричний автобус компанії Tata Motors
Ballard надасть модулі паливних елементів для 15 індійських автобусів
Індійський автовиробник Tata Motors замовив п'ятнадцять модулів водневих паливних елементів у компанії Ballard Power Systems для своїх автобусів. Модулі FCmoveTM-HD потужністю 70 кВт будуть встановлені в електричних автобусах Tata і передані Indian Oil Corporation в рамках зусиль по переходу до водневої економіки, – повідомляє H2 View.
Компанія Ballard Power Systems планує завершити поставку всіх модулів водневих паливних елементів до 2022 року. Після чого водневі автобуси будуть розгорнуті в Фарідабадi, найбільшому місті національного столичного регіону Делі.
Крім поставки автобусів, Tata Motors також буде співпрацювати з Indian Oil Corporation для реалізації наукових проектів та подальшого спільного вивчення можливостей технологій паливних елементів для комерційних автомобілів.
«Ми зацікавлені у співпраці з найбільшим виробником комерційних автомобілів в Індії. Це ринок, на якому щорічно з'являється близько 50 тис нових автобусів. Продукт FCmoveTM – це двигун Ballard восьмого покоління, який має високі характеристики, спрощену конструкцію і меншу вартість у порівнянні з продуктом попереднього покоління. Ми будемо тісно співпрацювати з Tata, щоб забезпечити безпроблемну інтеграцію нашого двигуна в конструкцію автомобілів на водневих паливних елементах», – сказав комерційний директор Ballard Power Systems Роб Кемпбелл.
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