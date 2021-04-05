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    У Голландії побудують найбільший в Європі завод з виробництва водню

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    Схема водневого проекту SeaH2Land &nbsp; - У Голландії побудують найбільший в Європі завод з виробництва водню

    Схема водневого проекту SeaH2Land

     

    Фото: elektrovesti.net

    Проект SeaH2Land потужністю 1 ГВт буде завершено до 2030 року

    Датська енергетична компанія Ørsted заявила, що планує побудувати до 2030 року в Нідерландах дві установки з виробництва поновлюваного водню загальною потужністю 1 ГВт, підключивши їх безпосередньо до морської вітряної електростанції, розташованої в голландській акваторії Північного моря, – повідомляють Elektrovesti.

    Зелений водень буде розподілятися по 45-кілометровому регіональному транскордонному трубопроводу між Нідерландами та Бельгією.

    «Великі промислові компанії в регіоні, такі як ArcelorMittal, Yara, Dow Benelux і Zeeland Refinery, підтримують розвиток необхідної регіональної інфраструктури для забезпечення в майбутньому сталого виробництва сталі, аміаку, етилену і палива», – йдеться в заяві Ørsted.

    Кластер портів Північного моря сьогодні є одним з найбільших центрів виробництва і споживання викопного водню в Європі (580 тис тонн щорічно). Завдяки зусиллям по декарбонізації промисловий попит в кластері може вирости приблизно до 1 млн тонн до 2050 року.

    Перша стадія проекту, який названий SeaH2Land (він включає створення електролізерів загальною потужністю 500 МВт) повинна початися в 2021 році. Решта електролізних потужності будуть підключені до міжнаціональної водневої магістралі до 2030 року.

    Теги: Нідерланди завод водень
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