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    В Ірландії з'явиться перший водневий автобус

    нова енергія
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    <p>Водневий автобус H2.CityGold</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Ірландії з'явиться перший водневий автобус

    Водневий автобус H2.CityGold

     

    Фото: sustainable-bus.com

    Автобус на водневих паливних елементах почне курсувати в Дубліні вже в кінці листопада

    У столиці Ірландії Дубліні розпочнуться випробування першого водневого автобуса H2.CityGold, розробленого компанією CaetanoBus. Двигун на паливних елементах створений Toyota, - повідомляє H2 View

    H2.CityGold буде працювати на екологічно чистому водні, виробленому з використанням відновлюваних джерел енергії. Виробник - ірландська компанія BOC Ireland. 

    «Ми раді брати участь у випробуванні перших в Ірландії автобусів, що працюють на водні. Наша компанія встановила майже 200 водневих заправних станцій по всьому світу, нашими послугами скористалися вже більше 1,5 мільйонів автомобілів», - сказав директор BOC Ireland Андреас Бірінгер.

    Ірландія автопарк водень
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