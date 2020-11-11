В Ірландії з'явиться перший водневий автобус

Автобус на водневих паливних елементах почне курсувати в Дубліні вже в кінці листопада

У столиці Ірландії Дубліні розпочнуться випробування першого водневого автобуса H2.CityGold, розробленого компанією CaetanoBus. Двигун на паливних елементах створений Toyota, - повідомляє H2 View.

H2.CityGold буде працювати на екологічно чистому водні, виробленому з використанням відновлюваних джерел енергії. Виробник - ірландська компанія BOC Ireland.

«Ми раді брати участь у випробуванні перших в Ірландії автобусів, що працюють на водні. Наша компанія встановила майже 200 водневих заправних станцій по всьому світу, нашими послугами скористалися вже більше 1,5 мільйонів автомобілів», - сказав директор BOC Ireland Андреас Бірінгер.