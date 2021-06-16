В Іспанії представлена мобільна воднева заправна станція

Мобільна заправка несе на борту 350 кг екологічно чистого водню

Компанія NanoSun в ході конкурсу Madrid in Motion продемонструвала свою мобільну водневу заправну станцію Pioneer, яка пропонує недороге рішення для створення інфраструктури водневого палива в Іспанії, – повідомляє H2 View.

Конкурс Madrid in Motion призначений для розробки інноваційних рішень проблем мобільності в місті і об'єднує організації, стартапи та установи, мета яких – поліпшення життя як жителів столиці, так і громадян Іспанії в цілому.

Воднева заправна станції Pioneer – це перший великомасштабний заправник компанії NanoSun, він являє собою повністю мобільне, автономне і автоматизоване рішення, що несе на борту 350 кг водню.

Система Pioneer забезпечує швидке розгортання парку водневих транспортних засобів без попередніх витрат і затримок, пов'язаних з установкою стаціонарних заправних станцій. Час заправки для водневих автобусів і вантажних автомобілів – 15-20 хвилин.