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    В Іспанії представлена мобільна воднева заправна станція

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    Мобільна воднева заправна станція Pioneer &nbsp; - В Іспанії представлена мобільна воднева заправна станція

    Мобільна воднева заправна станція Pioneer

     

    Фото: h2-view.com

    Мобільна заправка несе на борту 350 кг екологічно чистого водню

    Компанія NanoSun в ході конкурсу Madrid in Motion продемонструвала свою мобільну водневу заправну станцію Pioneer, яка пропонує недороге рішення для створення інфраструктури водневого палива в Іспанії, – повідомляє H2 View.

    Конкурс Madrid in Motion призначений для розробки інноваційних рішень проблем мобільності в місті і об'єднує організації, стартапи та установи, мета яких – поліпшення життя як жителів столиці, так і громадян Іспанії в цілому.

    Воднева заправна станції Pioneer – це перший великомасштабний заправник компанії NanoSun, він являє собою повністю мобільне, автономне і автоматизоване рішення, що несе на борту 350 кг водню.

    Система Pioneer забезпечує швидке розгортання парку водневих транспортних засобів без попередніх витрат і затримок, пов'язаних з установкою стаціонарних заправних станцій. Час заправки для водневих автобусів і вантажних автомобілів – 15-20 хвилин.

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    Теги: конкурс Іспанія водень
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    В Іспанії представлена мобільна воднева заправна станція