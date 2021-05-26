В Естонії відкрита перша в історії розумна воднева шафа

Автоматизована смарт-шафа буде продавати балони з воднем власникам яхт і автофургонів

Естонський стартап PowerUP Energy Technologies, який спеціалізується на портативних генераторах на паливних елементах, презентував перший в світі інтелектуальний водневий шафа на заправній станції естонської Alexela Group в порту Какумяе Таллінна, – повідомляє H2 View.

Смарт-шафа повністю автоматизована і заповнена легкими балонами з воднем, які поставляє PowerUP. У компанії заявили, що це перший в своєму роді продукт, орієнтований на власників вітрильних човнів, яхт і автомобільних фургонів.

При мінімальному контакті з людиною шафи будуть управлятися додатком мобільної платіжної системи Paytailor, яке спростить продаж балонів. Покупці можуть відкрити смарт-шафа, вибрати необхідну кількість резервуарів з воднем, а потім провести оплату через додаток.

«Водень відіграє багатообіцяючу роль в досягненні цілей декарбонізації в усьому світі. Iнтелектуальна воднева шафа стане першим кроком на шляху переходу Естонії до екологічної енергетики», – сказав засновник і генеральний директор PowerUP Energy Technologies Івар Круузенберг.

«Сьогоднішнє завдання щодо водню полягає в тому, щоб отримати достатню кількість споживачів, щоб стимулювати виробництво екологічно чистого палива і в кінцевому підсумку досягти конкурентоспроможної ціни на водень», – сказав у свою чергу виконавчий віце-президент Alexela Group Марті Хяел.