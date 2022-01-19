Водневі безпілотники почнуть інспектувати газові трубопроводи

Передбачається використання дронів з тривалістю польоту до двох годин

Компанії Doosan Mobility Innovation, GTI та SoCalGas приступили до вивчення можливості використання водневих безпілотних літальних апаратів із тривалістю польоту до 120 хвилин та максимальним корисним навантаженням 5 кг для огляду газових трубопроводів, – повідомляє H2 View.

Це важлива подія не тільки для ринку дронів, але й для водневих паливних елементів, що забезпечують переваги порівняно з традиційними акумуляторними блоками живлення. Новий великий ринок відкриває нові можливості для вдосконалення водневих технологій.

Безпілотники DS30 розробки південнокорейського концерну Doosan будуть використовуватися для інспекції трубопроводів каліфорнійської газової компанії SoCalGas. Вони забезпечать цифрову аерофотозйомку великим планом важкодоступних або небезпечних для доступу місць, а також тривимірні топографічні моделі, які дозволять покращити обслуговування системи трубопроводів.

«Цей водневий дрон дає можливість більш ефективно контролювати наші трубопроводи у важкодоступних місцях, дозволяючи нам збирати більше даних для швидкого вирішення потенційних проблем», – сказав віце-президент з інновацій у галузі чистої енергії SoCalGas Ніл Навін.

«Наш водневий безпілотник DS30 є ідеальною демонстрацією того, як можна використовувати дрони з нульовим рівнем викидів на великі відстані», – сказав у свою чергу генеральний директор Doosan Mobility Innovation Дусун Лі.