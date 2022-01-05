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    Водневий Hyundai Nexo витримав шестигодинний пробіг на морозі

    нова енергія
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    Температура під час пробігу складала мінус шість градусів за Цельсієм - Водневий Hyundai Nexo витримав шестигодинний пробіг на морозі

    Температура під час пробігу складала мінус шість градусів за Цельсієм

    Фото: elektrovesti.net

    Експеримент довів можливість нормальної експлуатації водневих автомобілів узимку

    Компанія Hyundai Motor провела експеримент, який показав, що автомобіль на водневих паливних елементах Hyundai Nexo можна експлуатувати в горах за негативних температур, – повідомляють Elektrovesti.

    Французький спортсмен Адрієн Тамбе успішно завершив шестигодинний пробіг на водневому автомобілі Hyundai Nexo в умовах гірського полігону у Франції, розташованого на висоті 2220 метрів над рівнем моря. Температура забортного повітря не перевищувала мінус шести градусів за Цельсієм, що доводить здатність водневого транспорту нормально експлуатуватися в холодну пору року.

    На одній водневій заправці автогонщик подолав 666 км за шість годин, а залишок палива після завершення пробігу дозволив би йому проїхати ще близько 50 км. Середня швидкість пересування становила 109 км/год.

    Корейська компанія Hyundai Motor є найбільшим виробником легкових автомобілів на водневих паливних елементах. До 2030 року компанія доведе частку електромобілів у структурі продажів до 30%. У самій Південній Кореї водень має стати основним джерелом енергії до 2050 року, витіснивши копалини палива з більшості сфер економіки.

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    Теги: Франція автомобіль водень Hyundai Nexo
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    Водневий Hyundai Nexo витримав шестигодинний пробіг на морозі