Водневий Hyundai Nexo витримав шестигодинний пробіг на морозі

Температура під час пробігу складала мінус шість градусів за Цельсієм

Експеримент довів можливість нормальної експлуатації водневих автомобілів узимку

Компанія Hyundai Motor провела експеримент, який показав, що автомобіль на водневих паливних елементах Hyundai Nexo можна експлуатувати в горах за негативних температур, – повідомляють Elektrovesti.

Французький спортсмен Адрієн Тамбе успішно завершив шестигодинний пробіг на водневому автомобілі Hyundai Nexo в умовах гірського полігону у Франції, розташованого на висоті 2220 метрів над рівнем моря. Температура забортного повітря не перевищувала мінус шести градусів за Цельсієм, що доводить здатність водневого транспорту нормально експлуатуватися в холодну пору року.

На одній водневій заправці автогонщик подолав 666 км за шість годин, а залишок палива після завершення пробігу дозволив би йому проїхати ще близько 50 км. Середня швидкість пересування становила 109 км/год.

Корейська компанія Hyundai Motor є найбільшим виробником легкових автомобілів на водневих паливних елементах. До 2030 року компанія доведе частку електромобілів у структурі продажів до 30%. У самій Південній Кореї водень має стати основним джерелом енергії до 2050 року, витіснивши копалини палива з більшості сфер економіки.