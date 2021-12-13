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    Lexus представив позашляховик із водневим двигуном внутрішнього згоряння

    нова енергія
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    Новий Lexus зовні мало нагадує звичні автомобілі компанії - Lexus представив позашляховик із водневим двигуном внутрішнього згоряння

    Новий Lexus зовні мало нагадує звичні автомобілі компанії

    Фото: Lexus

    Новий концепт від виробника автомобілів преміум-класу чудово пристосований для сафарі

    Компанія Lexus, підрозділ преміальних автомобілів японської корпорації Toyota Motor, представила інноваційний позашляховик для активного відпочинку, що підходить для їзди по пересіченій місцевості та для участі в сафарі, – повідомляє H2 View.

    Новий Lexus оснащений однолітровим двигуном внутрішнього згоряння, що працює на екологічно чистому водні. Паливо міститься під високим тиском у міцному баку, водень подається в камеру згоряння за допомогою прямого упорскування.

    Автомобіль оснащений відкритою підвіскою, захисним каркасом та масивними шинами для використання на пересіченій місцевості, що робить його ідеальним рішенням для їзди бездоріжжям. Кришка підвіски, яка з'єднана із заднім баком для водневого палива, захищає функціональні частини позашляховика від механічних пошкоджень та забруднення.

    «Новий Lexus для активного відпочинку – це наша відповідь на пристрасть споживачів предметів розкоші до природи. Наш новий захоплюючий концепт об'єднує бажання компанії, як і раніше, розробляти продукти, орієнтовані на високий стиль життя, з дослідженнями нових технологій, які сприяють нейтралізації викидів вуглецю», – сказав глава Lexus Europe Спірос Фотінос.

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    Теги: автомобіль стиль водень Lexus
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    Lexus представив позашляховик із водневим двигуном внутрішнього згоряння