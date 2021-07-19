Введена в експлуатацію перша воднева заправка до зимової Олімпіади-2022

Продуктивність водневої заправної станції – 200 кг водню на добу

Американська міжнародна корпорація Air Products ввела в експлуатацію свою першу водневу станцію для зимових Олімпійських ігор 2022 року в міському окрузі Чжанцзякоу, де будуть проводитися деякі змагання, – повідомляє H2 View.

Продуктивність нової водневої заправки Air Products – 200 кг водню на добу. Заправна станція може заправляти новітні моделі автомобілів на водневих паливних елементах з використанням найсучасніших технологій і обладнання.

«Air Products має честь внести свій вклад в екологічні зимові Олімпійські ігри в Пекіні, що є відмінною платформою для демонстрації ролі водню в побудові більш чистого енергетичного майбутнього. Ця флагманська воднева заправна станція відповідає нашій вищій меті, яка включає в себе провідну роль у вирішенні значних енергетичних та екологічних проблем», – сказав голова, президент і головний виконавчий директор Air Products Сейфи Гасемі.

«Ми дуже пишаємося тим, що допомагаємо зробити зимові Олімпійські ігри 2022 року екологічно чистими і залишити екологічну спадщину за допомогою наших технологій, рішень і проектів. Використовуючи водневу енергію для просування транспорту з нульовим рівнем викидів ми будемо грати свою роль в підтримці урядової програми декарбонізації», – сказав у свою чергу президент Air Products в Китаї Чун Сон.