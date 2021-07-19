  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Введена в експлуатацію перша воднева заправка до зимової Олімпіади-2022

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Воднева заправна станція компанії Air Products - Введена в експлуатацію перша воднева заправка до зимової Олімпіади-2022

    Воднева заправна станція компанії Air Products

    Фото: h2-view.com

    Продуктивність водневої заправної станції – 200 кг водню на добу

    Американська міжнародна корпорація Air Products ввела в експлуатацію свою першу водневу станцію для зимових Олімпійських ігор 2022 року в міському окрузі Чжанцзякоу, де будуть проводитися деякі змагання, – повідомляє H2 View.

    Продуктивність нової водневої заправки Air Products – 200 кг водню на добу. Заправна станція може заправляти новітні моделі автомобілів на водневих паливних елементах з використанням найсучасніших технологій і обладнання.

    «Air Products має честь внести свій вклад в екологічні зимові Олімпійські ігри в Пекіні, що є відмінною платформою для демонстрації ролі водню в побудові більш чистого енергетичного майбутнього. Ця флагманська воднева заправна станція відповідає нашій вищій меті, яка включає в себе провідну роль у вирішенні значних енергетичних та екологічних проблем», – сказав голова, президент і головний виконавчий директор Air Products Сейфи Гасемі.

    «Ми дуже пишаємося тим, що допомагаємо зробити зимові Олімпійські ігри 2022 року екологічно чистими і залишити екологічну спадщину за допомогою наших технологій, рішень і проектів. Використовуючи водневу енергію для просування транспорту з нульовим рівнем викидів ми будемо грати свою роль в підтримці урядової програми декарбонізації», – сказав у свою чергу президент Air Products в Китаї Чун Сон.

    Читайте також:

    Теги: Китай водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Введена в експлуатацію перша воднева заправка до зимової Олімпіади-2022