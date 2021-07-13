У Британії побудують 40 водневих заправок, паливо для яких буде проводитися з відходів

Кожна станція зможе виробляти півтонни зеленого водню щодня

Британська компанія Element 2 і американська Ways2H об'єднали свої зусилля для створення в Великобританії сорока водневих заправних станцій, які будуть використовувати зелений водень, вироблений з побутових відходів. Це частина плану Element 2 по розгортанню до 2030 року в країні двох тисяч водневих паливних насосів, – повідомляє H2 View.

Компанії заявили, що кожен з цих сорока об'єктів буде здатний виробляти близько 500 кг екологічно чистого водню в день – цього буде достатньо, щоб легкові автомобілі, автобуси або вантажівки змогли проїхати в середньому 11 тис км. Перший проект планується реалізувати в Шотландії, імовірно в Абердіні – це місто вже називають «водневої» столицею Великобританії.

«Угода про постачання водню з Ways2H є для нас стратегічно важливою. Ways2H переробляє тверді побутові відходи, пластик, осад стічних вод та інші відходи і витягує чистий водень, який можна використовувати в якості палива для транспортних засобів на паливних елементах або генераторів енергії», – сказав генеральний директор Element 2 Тим Харпер.

«Шотландія є світовим лідером в переході на чистий водень для вирішення проблеми зміни клімату, і ми сподіваємося на співпрацю з Element 2 для вирішення цієї проблеми», – сказав у свою чергу генеральний директор Ways2H Жан-Луї Кіндлер.