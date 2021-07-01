У Скандинавії буде пущена перша воднева станція для заправки фур

Інноваційна заправна станція повинна запрацювати в 2022 році

У порту міста Ґетеборг (друге за величиною місто Швеції після Стокгольма, розташоване на березі протоки Каттегат, який відомий за серіалом «Вікінги»), планують запустити в експлуатацію першу в Скандинавії станцію загального користування для заправки великовантажного автотранспорту воднем і електрикою, – повідомляють Elektrovesti.

Проект є спільною ініціативою групи Volvo, компаній Scania і Stena Line, а також адміністрації порту Ґетеборг, через котрий проходить третина імпорту і чверть експорту Швеції. Створення великої заправки направлено на прискорення переходу на екологічно чисті види палива при перевезеннях вантажів, які йдуть в порт і з порту наземним шляхом. Як повідомили в адміністрації порту, станція повинна запрацювати в 2022 році.

«З боку терміналів планується ряд заходів, спрямованих на стимулювання переходу вантажного автомобільного транспорту на екологічно чисті види палива. Передбачається, що в перспективі система заправки воднем і електроенергією буде розширюватися в міру збільшення попиту», – сказав генеральний директор адміністрації порту Гетеборг Елвір Дзаніч.

Як уже писав «Главком», недавно комунальні служби Ґетеборга отримали першу в країні сміттєзбиральну машину, яка працює на водні і не забруднює навколишнє середовище. Водневий сміттєвоз був розроблений за фінансової підтримки Енергетичного агентства Швеції в рамках Стратегічної програми досліджень і інновацій в області транспортних засобів.