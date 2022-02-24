Yamaha розробить водневий двигун внутрішнього згоряння для Toyota

Новий двигун буде заснований на силовому агрегаті для спортивного купе Lexus RC F

Компанія Yamaha Motor оголосила про плани розробки високопродуктивного п'ятилітрового водневого двигуна внутрішнього згоряння V8 на замовлення Toyota Motor Corporation. Інноваційний двигун використовуватиметься у кількох моделях Toyota, – повідомляє H2 View.

Нова угода – багатообіцяючий крок для японської водневої промисловості, оскільки Японія прагне розвивати свої водневі технології та підтримувати цілі за нульовими викидами, встановлені урядом.

Воднева силова установка заснована на п'ятилітровому двигуні спортивного купе Lexus RC F із зміненими форсунками, головками циліндрів та впускним колектором. Водневий двигун матиме потужність 450 к.с.

«Ми працюємо над досягненням вуглецевої нейтральності до 2050 року. Але в той же час у назві нашої компанії є слово «мотор», і, відповідно, у нас залишилася пристрасть до двигунів внутрішнього згоряння. Але водневі двигуни мають потенціал для того, щоб стати вуглецево-нейтральними», – сказав президент Yamaha Motor Йошихіро Хідака.