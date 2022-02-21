Yamaha створила компактний електродвигун потужністю 350 кВт

Новий мотор дозволяє будь-якому електромобілю досягти потужності Tesla Model S або Bugatti Chiron

Японський виробник мототехніки Yamaha Motors представив надкомпактний та надпотужний електродвигун, призначений для складання електричних гіперкарів будь-яким автовиробником, – повідомляють Elektrovesti.

Новий електродвигун має потужність 350 кВт (469 к. с.) і може бути об'єднаний у блок до чотирьох таких моторів. Комбінація з двох моторів дає потужність 700 кВт (938 л. с.) і ставить Yamaha в один ряд з Tesla Model S Plaid. А конфігурація із трьох двигунів виводить рішення Yamaha на рівень Bugatti Chiron – найшвидшого у світі автомобіля, сертифікованого для доріг загального користування.

Головною перевагою нового двигуна компанія-розробник називає компактні габарити. Yamaha вирішила об'єднати електричні та механічні компоненти в одному корпусі: таким чином, електродвигун з масляним охолодженням у поєднанні з інвертором та редуктором встановлюється в один блок.

«Що стосується замовної адаптації електродвигуна, ми використовуватимемо свої виробничі технології та ноу-хау в галузі лиття, механічної обробки та складання, які дадуть компанії можливість адаптувати розробку до потреб мотоциклів, електромобілів та іншого обладнання», – заявили в Yamaha Motors.