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    Yamaha створила компактний електродвигун потужністю 350 кВт

    нова енергія
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    Одна з переваг нового двигуна &ndash; досить скромні розміри - Yamaha створила компактний електродвигун потужністю 350 кВт

    Одна з переваг нового двигуна – досить скромні розміри

    Фото: elektrovesti.net

    Новий мотор дозволяє будь-якому електромобілю досягти потужності Tesla Model S або Bugatti Chiron

    Японський виробник мототехніки Yamaha Motors представив надкомпактний та надпотужний електродвигун, призначений для складання електричних гіперкарів будь-яким автовиробником, – повідомляють Elektrovesti.

    Новий електродвигун має потужність 350 кВт (469 к. с.) і може бути об'єднаний у блок до чотирьох таких моторів. Комбінація з двох моторів дає потужність 700 кВт (938 л. с.) і ставить Yamaha в один ряд з Tesla Model S Plaid. А конфігурація із трьох двигунів виводить рішення Yamaha на рівень Bugatti Chiron – найшвидшого у світі автомобіля, сертифікованого для доріг загального користування.

    Головною перевагою нового двигуна компанія-розробник називає компактні габарити. Yamaha вирішила об'єднати електричні та механічні компоненти в одному корпусі: таким чином, електродвигун з масляним охолодженням у поєднанні з інвертором та редуктором встановлюється в один блок.

    «Що стосується замовної адаптації електродвигуна, ми використовуватимемо свої виробничі технології та ноу-хау в галузі лиття, механічної обробки та складання, які дадуть компанії можливість адаптувати розробку до потреб мотоциклів, електромобілів та іншого обладнання», – заявили в Yamaha Motors.

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    Теги: Японія технології Tesla Bugatti
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    Yamaha створила компактний електродвигун потужністю 350 кВт