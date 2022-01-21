General Motors випускатиме водневі мобільні електростанції

Спочатку водневі генератори продаватимуться військовим

Компанія General Motors анонсувала плани виробництва пересувних міні-електростанцій на водневих паливних елементах. Ними вона має намір замінити генератори, що працюють на бензині та дизельному паливі, та забруднюють атмосферу. На відміну від них водневі моделі будуть екологічно безпечними, – повідомляють Elektrovesti.

General Motors створила систему Hydrotec, так званий «енергетичний куб», який вміщує 300 окремих водневих паливних осередків, які використовують стислий зелений водень. Подібні системи можуть використовуватись як мобільні електрогенератори або зарядні пристрої для електромобілів.

Спочатку водневі генератори на водні будуть продаватися лише військовим та бізнесу, але у General Motors заявили, що розглядається випуск і побутових версій. Рішення Hydrotec може використовуватися у разі стихійного лиха або інших подій, і можуть бути резервним джерелом енергії в місцевостях, де часто відбуваються відключення електрики.

Передбачається випуск генераторів різних розмірів різного призначення потужністю від 60 кВт до 600 кВт. Кожен використовуватиме різну кількість «енергетичних кубів» Hydrotec. Наприклад, модель Mobile Power Generator використовує один куб, а Empower – цілих вісім.