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    Виробник сонячних модулів дав 40-річну гарантію на свою продукцію

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    Сонячні панелі сінгапурської компанії Maxeon Solar Technologies - Виробник сонячних модулів дав 40-річну гарантію на свою продукцію

    Сонячні панелі сінгапурської компанії Maxeon Solar Technologies

    Фото: elektrovesti.net

    Компанія Maxeon виробила вже понад 33 млн сонячних панелей

    Компанія Maxeon Solar Technologies зі штаб-квартирою в Сінгапурі, спільне підприємство американської SunPower та китайської Tianjin Zhonghuan Semiconductor, оголосила, що пропонує унікальну гарантію 40 років на сонячні модулі власного виробництва, – повідомляють Elektrovesti. Сінгапур

    «Нова 40-річна гарантія заснована на польових дослідженнях понад 33 млн панелей, встановлених у всьому світі, всебічних прискорених випробуваннях, проведених компанією Maxeon та третіми сторонами, а також на фізичній моделі, яку Maxeon використовує для визначення очікуваного впливу на роботу сонячних батарей», – заявив виробник.

    За даними компанії, її модулі мають мінімальну гарантовану продуктивність в 98% протягом першого року експлуатації, за яким слідує максимальна річна деградація 0,25% протягом наступних 39 років. «Результатом є безпрецедентний гарантований рівень потужності 88,3% після 40 років експлуатації», – йдеться у повідомленні.

    «Ми раді можливості запропонувати нашим клієнтам найдовшу та повну гарантію у галузі. Ми витратили більше 35 років на вдосконалення запатентованої конструкції осередків та панелей за нашою технологією, і впевнені, що наші панелі прослужать понад 40 років у польових умовах», – сказав генеральний директор Maxeon Solar Technologies Джефф Уотерс.

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    Теги: Єврокомісія Microsoft водень
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    Виробник сонячних модулів дав 40-річну гарантію на свою продукцію