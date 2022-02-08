Виробник сонячних модулів дав 40-річну гарантію на свою продукцію

Компанія Maxeon виробила вже понад 33 млн сонячних панелей

Компанія Maxeon Solar Technologies зі штаб-квартирою в Сінгапурі, спільне підприємство американської SunPower та китайської Tianjin Zhonghuan Semiconductor, оголосила, що пропонує унікальну гарантію 40 років на сонячні модулі власного виробництва, – повідомляють Elektrovesti. Сінгапур

«Нова 40-річна гарантія заснована на польових дослідженнях понад 33 млн панелей, встановлених у всьому світі, всебічних прискорених випробуваннях, проведених компанією Maxeon та третіми сторонами, а також на фізичній моделі, яку Maxeon використовує для визначення очікуваного впливу на роботу сонячних батарей», – заявив виробник.

За даними компанії, її модулі мають мінімальну гарантовану продуктивність в 98% протягом першого року експлуатації, за яким слідує максимальна річна деградація 0,25% протягом наступних 39 років. «Результатом є безпрецедентний гарантований рівень потужності 88,3% після 40 років експлуатації», – йдеться у повідомленні.

«Ми раді можливості запропонувати нашим клієнтам найдовшу та повну гарантію у галузі. Ми витратили більше 35 років на вдосконалення запатентованої конструкції осередків та панелей за нашою технологією, і впевнені, що наші панелі прослужать понад 40 років у польових умовах», – сказав генеральний директор Maxeon Solar Technologies Джефф Уотерс.