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    Завод Volvo в Китаї повністю перейшов на чисту електроенергію

    нова енергія
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    Volvo Cars розраховує до 2025 року знизити загальну кількість викидів вуглекислого газу з розрахунку 40% на один автомобіль - Завод Volvo в Китаї повністю перейшов на чисту електроенергію
    Volvo Cars розраховує до 2025 року знизити загальну кількість викидів вуглекислого газу з розрахунку 40% на один автомобіль

    Перехід на альтернативну електроенергію дозволить заводу скоротити обсяг викидів СО2 на 11 тисяч тонн на рік

    Один з найбільших заводів автовиробника Volvo, розташований в Китаї, повністю перейшов на використання електроенергії з відновлюваних джерел. Про це пише Аuto futures.

    Приблизно 65% поставок електрики забезпечать гідроелектростанції, а решта 35% – сонячні, вітрові електростанції та ін. Така енергетична схема дозволить скоротити обсяг викидів вуглекислого газу на підприємстві більш ніж на 11 тисяч тонн на рік.

    Зміни на заводі в китайському місті Ченду є частиною кліматичного плану Volvo, що був запущений минулого року і став найбільш амбітним у всій автомобільній індустрії. Компанія має намір до 2025 року довести частку продажів електромобілів в усьому світі до 50% від загального обсягу. Решта 50% повинні припадати на транспортні засоби з гібридними силовими установками.

    Також Volvo Cars розраховує до 2025 року знизити загальну кількість викидів вуглекислого газу з розрахунку 40% на один автомобіль. До 2040 року Volvo прагне бути кліматично нейтральною компанією. Стратегія компанії також відповідає амбіціям Китаю скоротити викиди вуглецю від промисловості та зменшити вуглецевий слід у результаті виробництва енергії.

    Зараз частка електрики з ВДЕ в споживанні всієї виробничої мережі компанії в світі складає близько 80%. Завод у м. Шовде, Швеція, був першим у мережі компанії, який став абсолютно кліматично нейтральним у 2018 році.

    На заводі в Генті в Бельгії компанія Volvo Cars у 2018 році встановила 15 тисяч сонячних панелей, що стало першим масштабним впровадженням сонячної енергії у глобальній виробничій мережі.

     Читайте також: Вартість сонячної електроенергії за рік впала на 13%
    енергетика Китай промисловість автомобіль альтернативна енергетика
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