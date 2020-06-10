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    У Києві з’явилась нова пішохідна зона: якими вулицями обмежено рух транспорту

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    У пішохідні зоні встановлено відповідні дорожні знаки - У Києві з’явилась нова пішохідна зона: якими вулицями обмежено рух транспорту
    У пішохідні зоні встановлено відповідні дорожні знаки
    Фото: Центр організації дорожнього руху

    Проїзд автомобілів чотирма вулицями обмежено

    У Подільському районі Києва з’явилася нова пішохідна зона. Вона знаходиться в межах вул. Замковецької, пров. Замковецького, вул. Білицької, пров. Полкового.

    Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    Для облаштування пішохідної зони комунальники встановили 67 нових дорожніх знаків.

    Дорожня служба звертає увагу водіїв, що проїзд автомобілів зазначеними вулицями обмежено.

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    У Києві з’явилась нова пішохідна зона: якими вулицями обмежено рух транспорту
    У Києві з’явилась нова пішохідна зона: якими вулицями обмежено рух транспорту

    Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про внесення змін до розпорядження КМДА від 05.08.2016 № 648 «Про обмеження руху транспортних засобів по вул. Петра Сагайдачного у вихідні та святкові і неробочі дні релігійних свят» від 28 липня 2017  року № 912.

    Рішення суду законної сили не набрало, місто з ним не погоджується і буде оскаржувати у суді. 

    Київ дороги автомобіль КМДА
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