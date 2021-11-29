ZeroAvia співпрацює з Індією для впровадження водневих технологій

Нова воднева трансмісія дозволяє літакам долати до 800 км

Американо-англійський водневий стартап ZeroAvia у партнерстві з індійською державною аерокосмічною та оборонною компанією Hindustan Aeronautics розробив воднево-електричну трансмісію ZA600, яка дозволяє маломісним літакам літати на відстань до 800 км, – повідомляє H2 View.

Компанія Hindustan Aeronautics розраховує, що, працюючи з ZeroAvia, вона модернізує існуючі планери як індійських військових, так і цивільних авіаційних операторів.

Інженери ZeroAvia та Hindustan Aeronautics інтегрують воднево-електричну трансмісію ZA600 з нульовим рівнем викидів у 19-місний літак для місцевих авіаліній Dornier 228 При цьому компанії працюватимуть у тісній співпраці, щоб забезпечити відповідність літака як вимогам безпеки, так і експлуатаційним вимогам. Інноваційний планер отримає назву Hindustan-228.

Нагадаємо, що нещодавно компанія ZeroAvia та ірландська група ASL Aviation Holdings підписали угоду щодо розробки воднево-електричних двигунів для літаків ATR-72, які використовує холдинг.